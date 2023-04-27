İzmirli taksicilerden Başkan Erdoğan'a "ÖTV" teşekkürü: Bizim için can suyu oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafa müjde vererek, "Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek." müjdesini vermişti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Erdoğan'ın ticari araçlar için uygulanacak ÖTV müjdesini yıllardan bu yana beklediklerini ifade ederek "Bu bizim için can suyu oldu. Bizim için bayram diyebilirim. O yüzden de tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.