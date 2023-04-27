İzmirli taksicilerden Başkan Erdoğan'a "ÖTV" teşekkürü: Bizim için can suyu oldu

Erdoğan'a teşekkür eden Anık, "ÖTV indirimi bizim için çok önemliydi. 2016 yılında bir sefere mahsus verilmişti. Çünkü biz otomobil grubu olarak, taksici olarak yüzde 45 ÖTV ödüyoruz. Gerçekten de çok yüksekti. Bu bizim için can suyu oldu. Bizim için bayram diyebilirim. O yüzden de tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.