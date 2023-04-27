  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmirli taksicilerden Başkan Erdoğan'a "ÖTV" teşekkürü: Bizim için can suyu oldu

İzmirli taksicilerden Başkan Erdoğan'a "ÖTV" teşekkürü: Bizim için can suyu oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafa müjde vererek, "Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek." müjdesini vermişti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Erdoğan'ın ticari araçlar için uygulanacak ÖTV müjdesini yıllardan bu yana beklediklerini ifade ederek "Bu bizim için can suyu oldu. Bizim için bayram diyebilirim. O yüzden de tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 15:33 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 15:49
İzmirli taksicilerden Başkan Erdoğan’a ÖTV teşekkürü: Bizim için can suyu oldu

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile milletvekili adaylarının odalarını ziyaretinde, ÖTV muafiyeti konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmirli taksicilerden Başkan Erdoğan’a ÖTV teşekkürü: Bizim için can suyu oldu

Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, milletvekili adayları Şebnem Bursalı, Mehmet Sadık Tunç ve Ömür Şanlı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını ziyaret etti.

Oda başkanı Celil Anık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ticari araçlar için uygulanacak ÖTV müjdesini yıllardan bu yana beklediklerini anlattı.

İzmirli taksicilerden Başkan Erdoğan’a ÖTV teşekkürü: Bizim için can suyu oldu

Erdoğan'a teşekkür eden Anık, "ÖTV indirimi bizim için çok önemliydi. 2016 yılında bir sefere mahsus verilmişti. Çünkü biz otomobil grubu olarak, taksici olarak yüzde 45 ÖTV ödüyoruz. Gerçekten de çok yüksekti. Bu bizim için can suyu oldu. Bizim için bayram diyebilirim. O yüzden de tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İzmirli taksicilerden Başkan Erdoğan’a ÖTV teşekkürü: Bizim için can suyu oldu

Hamza Dağ da yaptığı konuşmada, AK Parti'nin İzmir milletvekili adaylarının kentin sorunlarını bilen isimlerden oluştuğunu söyledi.

AK Parti'nin 21 yıllık iktidar döneminde birçok çalışmayı hayata geçirdiğini belirten Dağ, "En son şoför esnafımızla ilgili ÖTV meselesi vardı. Başkanımızı ziyaret ettiğimizde ifade etmişti. Bu müjdeyi sizlerle Cumhurbaşkanı'mız paylaşmış oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte, araçların yenilenmesi ve bizlerin daha rahat daha konforlu bir şekilde vatandaşımıza hizmet etmesine büyük bir fırsat sağlayacak." dedi.

İzmirli taksicilerden Başkan Erdoğan’a ÖTV teşekkürü: Bizim için can suyu oldu

Hamza Dağ, esnafa AK Parti hükümetleri döneminde verilen destekleri de anlattı.

Seçimlere kısa bir sürenin kaldığını da kaydeden Dağ, şöyle konuştu:

"Biz 15 Mayıs sabahı istikrarın devam ettiği bir ülkeye uyanmak istiyoruz ve bunun devamını arzuluyoruz. Eminim bütün esnaf da daha çok bu noktada bir duruş ortaya koyacaktır. Diğer gelişmeleri sizler takip ediyorsunuz.

  • SON DAKİKA