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Japonya'da karantina altındaki gemide 44 kişide daha "Kovid-19" tespit edildi

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde, 44 kişide daha virüs tespit edildi. Gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2020 Perşembe 10:02 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2020 Perşembe 10:03
Japonya'da karantina altındaki gemide 44 kişide daha Kovid-19 tespit edildi

Kyodo'daki habere göre, Yokohama Limanı'nda geçen hafta karantinaya alınan 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 218'e çıktı.

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Japonya'da karantina altındaki gemide 44 kişide daha Kovid-19 tespit edildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki biri mürettebat 44 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla, ülkedeki vaka sayısının 247'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu 44 kişiden 29'unun Japonya vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Japonya'da karantina altındaki gemide 44 kişide daha Kovid-19 tespit edildi

YAŞLILAR GEMİDEN DAHA ERKEN İNEBİLECEK

Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, basına verdiği demeçte, kronik hastalığı bulunan yaşlı yolcuların, virüse ilişkin test sonuçlarının negatif çıkması halinde gemiden planlanandan daha erken karaya çıkmasına izin verileceğini belirtti.

Japonya'da karantina altındaki gemide 44 kişide daha Kovid-19 tespit edildi

Gemiden inenlerden, karantina süresinin sonuna kadar belirlenen bir tesiste kalmalarının isteneceğini aktaran Kato, gemideki mürettebat ve yolcuların sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Japonya'da karantina altındaki gemide 44 kişide daha Kovid-19 tespit edildi

Halihazırda 3 bin 500'den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.

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