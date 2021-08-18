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Haberler Galeri Kabil'den Türk vatandaşı için "uçan kale" ile tahliye

Kabil'den Türk vatandaşı için "uçan kale" ile tahliye

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağı Kabil'den havalandı. Askeri uçakla İslamabad'a götürülen yolcuların, sabah saatlerinde THY uçağıyla İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 18:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 18:52
Kabil'den Türk vatandaşı için uçan kale ile tahliye

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

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Kabil'den Türk vatandaşı için uçan kale ile tahliye

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türklerin tahliyesi devam ediyor. Tahliye için Kabil Havalimanı'nda bekleyen 200 Türk vatandaşı 'Koca Yusuf' olarak adlandırılan askeri uçakla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a getirildi. Yolcuların gerekli işlemlerinin ardından THY'nin Boeing 777 tipi tahliye uçağıyla sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor. THY, tahliye talepleri doğrultusunda iki uçağını İstanbul Havalimanı'nda hazır bekletiyor.

Kabil'den Türk vatandaşı için uçan kale ile tahliye

Ülkede Türk vatandaşlarının tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken Kabil kent merkezinden havalimanındaki güvenli bölgeye getirilen ve nakil için bekleyen Türk vatandaşları, yaşadıkları süreci ve Kabil'deki son durumu AA muhabirine anlattı. Hatay'dan 3 yıl önce geldiğini belirten Türk vatandaşı Nakimola Çolak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde tercüman olarak görev yaptığını söyledi. Çolak, hiçbir problem yaşamadan Kabil Havalimanı'na ulaştıklarını anlattı.

Kabil'den Türk vatandaşı için uçan kale ile tahliye

"HER ŞEY BİR GÜNDE OLDU"

Adının Kadir olduğunu ve Kabil'de 2 yıldır çalıştığını söyleyen bir başka Türk vatandaşı ise Kabil Havalimanı'nın güvenlik sistemlerinin bakım ve tamirini yaptığını anlattı. Türk vatandaşı, şunları anlattı:

"Çok hızlı gelişti her şey. Taliban'ın Kabil'e girmesi, her şey 1 günde oldu. Biz de hemen elçiliğimize ve Dışişlerine ulaştık. Şu anda güvendeyiz ve inşallah memleketimize uçacağız."

Kabil'den Türk vatandaşı için uçan kale ile tahliye

Afganistan'da 8 yıldır çalışan Ahmet Yılmaz, Türk askerine teşekkür ederek, "Askerimizden Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular. Tahliye programına bizi de aldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Muhterem Büyük ise İstanbul'dan geldiğini ve Herat şehrinde un fabrikası çalıştırdıklarını anlattı. Herat'a gidemediklerini ve 1 haftadır Kabil'de otelde kaldıklarını ifade eden Büyük, "Mecburen geri dönüyoruz. Allah büyüktür, ileride tekrar gelebiliriz." diye konuştu.

Ailesiyle birlikte uçağa bindiğini belirten bir vatandaş da "Türkiye devletine çok teşekkür ederiz." dedi.

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