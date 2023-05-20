Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni başdanışmanın paylaşımları CHP’lileri çıldırtacak

Seçimin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı. Yüzde 50+1'in çok ufak bir fark ile geçilememiş olması ile seçim ikinci tura kaldı. PKK'nın ve HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, patlama yapan milliyetçi oyları alabilmek için bir anda dümen kırdı. İlk turda, 'Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz. Kayyum uygulamasını kaldıracağım.' diyen Kılıçdaroğlu, strateji değişikliği sonrası danışmanlarını da değiştirme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Cevdet Nasıranlı'nın, Recep Tayyip Erdoğan destekçisi olduğu ortaya çıktı. Nasıranlı yaptığı paylaşımlarda, CHP'yi yererken, Erdoğan'ı ise övmüştü. Paylaşımların hızla yayılması sonrası harekete geçen Nasıranlı, paylaşımlarını silmeye başladı.