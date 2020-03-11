  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Kolonya dükkanlarında koronavirüs yoğunluğu

Kolonya dükkanlarında koronavirüs yoğunluğu

Ankara'da koronavirüs salgınına karşı önlem almak isteyenler, kolonya dükkanlarına akın etti; yaklaşık 40 metrelik kuyruk oluştu.

Giriş Tarihi: 11 Mart 2020 Çarşamba 18:38 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2020 Çarşamba 18:38
Kolonya dükkanlarında koronavirüs yoğunluğu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından antibakteriyel dezenfeksiyon ürünlerinin satışında artış yaşandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kolonya dükkanlarında koronavirüs yoğunluğu

Koronavirüse karşı önlem almak isteyen Ankaralılar, sabahın erken saatlerinden itibaren kolonya dükkanlarına akın etti.

Kolonya dükkanlarında koronavirüs yoğunluğu

Ulus semtindeki tarihi binada bulunan kolonya dükkanına gelen vatandaşlar, getirdikleri pet şişeler ve dükkandaki şişelerle kolonya satın aldı.

Kolonya dükkanlarında koronavirüs yoğunluğu

Dükkanların önünde zaman zaman kuyruk oluştu.

Kolonya dükkanlarında koronavirüs yoğunluğu

Yaklaşık yarım saat sırada beklediğini belirten Mehmet Yakup Aksoy, "Kolonya alkol içerdiği için virüsten korunacağımı düşünüyorum ve bu nedenle sıraya girdim" dedi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Özel harekat polisleri, Yunanistan'ın göçmenleri itmesini böyle engelliyor
Özel harekat polisleri, Yunanistan'ın göçmenleri itmesini böyle engelliyor
  • SON DAKİKA