Koronavirüs aşısından sonra maske takmaya devam edecek miyiz? Merak edilen soru cevabını buldu

KLİNİK TESTLERİN VERİLERİ ASEMPTOMATİK VAKALARI İÇERMİYOR
ABD'li bilim insanları, yeni tip corona virüs aşılarının şiddetli Covid-19 hastalığına karşı oldukça koruyucu olduğunu, ancak klinik denemelerde asemptomatik yayılmaya ilişkin testler yapılmadığı için aşının toplumdaki bulaş oranını ne kadar azaltabileceğinin net olmadığını vurguladı. Yani sonuçlar, aşılanan bazı insanların semptom geliştirmeden enfekte olma ıve bu kisilerin daha sonra virüsü sessizce bulaştırabilme olasılığına açık kapı bırakıyor. Bununla birlikte araştırmacılar, corona virüsün giriş kapılarında biri olan burundaki viral yükün kas içi enjeksiyonlarla tamamen önelemenin mümkün olmayabileceğini ifade ederek, aşı olan insanların maske takmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.