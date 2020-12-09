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Koronavirüs aşısından sonra maske takmaya devam edecek miyiz? Merak edilen soru cevabını buldu

Tüm dünyada 1,5 milyonu aşkın kişininin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip coronavirüse karşı aşılama çalışmaları nihayet başladı. Bilim insanları aşı olmanın günlük hayatımızın yaklaşık bir yıldır parçası olan maskeleri aşıdan sonra da takıp takmayacağımızı açıkladı. Hayat ne zaman normale dönecek?

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 10:44
Koronavirüs aşısından sonra maske takmaya devam edecek miyiz? Merak edilen soru cevabını buldu

Bilim insanları aşı olmanın günlük hayatımızın yaklaşık bir yıldır parçası olan maskeleri ortadan kaldırmayacağını açıkladı. Pfizer/BioNTech, Moderna ve Sinovac'ın sunduğu yeni Covid-19 aşıları, ciddi hastalıkları önlemede oldukça başarılı görünse de Covid-19'un toplumdaki asemptomatik yayılmayı ne kadar durdurabilecegi net olarak bilinmiyor. Bunun nedeni ise aşı denemelerinin yalnızca semptom gösteren Covid-19 hastalarını baz almasından ve virüsün giriş kaynağı olan burundaki etkisinin net olmamasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte BioNTech'in kurucu ortağı olan Türk bilim insanı Uğur Şahin aşının asemptomatik vakaları durdurup durdurmayacağının kesin olarak belirlenmesinin bir yılı bulabileceğini ifade etmişti.

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Koronavirüs aşısından sonra maske takmaya devam edecek miyiz? Merak edilen soru cevabını buldu

KLİNİK TESTLERİN VERİLERİ ASEMPTOMATİK VAKALARI İÇERMİYOR

ABD'li bilim insanları, yeni tip corona virüs aşılarının şiddetli Covid-19 hastalığına karşı oldukça koruyucu olduğunu, ancak klinik denemelerde asemptomatik yayılmaya ilişkin testler yapılmadığı için aşının toplumdaki bulaş oranını ne kadar azaltabileceğinin net olmadığını vurguladı. Yani sonuçlar, aşılanan bazı insanların semptom geliştirmeden enfekte olma ıve bu kisilerin daha sonra virüsü sessizce bulaştırabilme olasılığına açık kapı bırakıyor. Bununla birlikte araştırmacılar, corona virüsün giriş kapılarında biri olan burundaki viral yükün kas içi enjeksiyonlarla tamamen önelemenin mümkün olmayabileceğini ifade ederek, aşı olan insanların maske takmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Koronavirüs aşısından sonra maske takmaya devam edecek miyiz? Merak edilen soru cevabını buldu

İNSANLAR AŞI OLDUKTAN SONRA HALA VİRÜS BULAŞTIRABİLİR

ABD'de yer alan Stanford Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı doktor Michal Tal, "Pek çok insan aşı olduktan sonra artık maske takmak zorunda kalmayacaklarını düşünüyor. Ancak bu doğru değil. Aşılanan insanlar hala bulaşıcı olabilirler ve maske takmak onlar için kritik" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısından sonra maske takmaya devam edecek miyiz? Merak edilen soru cevabını buldu

VİRÜSÜN ANA GİRİŞ YOLLARINDAN BİRİ BURUN

Covid-19'da dahil dahil çoğu solunum yolu enfeksiyonunda, burun virüsün ana giriş kapısını oluşturuyor. Burada hızla çoğalan virüsler bağışıklık sistemini sarsarak burnu, ağzı, akciğerleri ve mideyi kaplayan nemli dokuya (mukoza) özgü bir tür antikor üretiyor. Aynı kişi virüse ikinci kez maruz kaldığında ise, virüsü hatırlayan antikorlar virüsü vücudun başka bir yerinde tutunma şansısını etkisiz hale getirebiliyor.

Koronavirüs aşısından sonra maske takmaya devam edecek miyiz? Merak edilen soru cevabını buldu

AŞILARIN BURUNDAKİ VİRAL YÜKE ETKİSİ BELİRSİZ

Corona virüs aşıları ise tam tersine kasların derinliklerine enjekte ediliyor ve hızla kana karışıyor. Bu antikorlardan bazıları burundaki mukozaya ulaşıyor, ancak antikor havuzunun ne kadarının veya ne kadar çabuk harekete geçirilebileceği net olarak bilinmiyor. Doktor Tal, bu durumda, virüslerin burunda konumlanabileceğini ve hapşırma ve nefes yoluyla başlarını enfekte edebileceğini belirtti.

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