Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte koronavirüs ile ilgili merak edilenler...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya geneline yayılırken, her ülke virüsle mücadele yöntemlerini geliştirmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 23 Mart 2020 verilerine göre, virüs 190 ülke ve bölgede 334 bin 981 kişide tespit edildi ve bugüne kadar 14 bin 652 can aldı. Virüsün tüm dünyada en çok can aldığı ülkeler başta İtalya olmak üzere Çin, İspanya ve İran oldu. Türkiye'de ise 23 Mart itibarıyla 1529 kişiye tanı konuldu ve 37 kişi yaşamını yitirdi. Peki koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Virüse karşı maske takmak gerekir mi? İşte A'dan Z'ye koronavirüs rehberi...