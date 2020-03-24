  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte koronavirüs ile ilgili merak edilenler...

Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte koronavirüs ile ilgili merak edilenler...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya geneline yayılırken, her ülke virüsle mücadele yöntemlerini geliştirmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 23 Mart 2020 verilerine göre, virüs 190 ülke ve bölgede 334 bin 981 kişide tespit edildi ve bugüne kadar 14 bin 652 can aldı. Virüsün tüm dünyada en çok can aldığı ülkeler başta İtalya olmak üzere Çin, İspanya ve İran oldu. Türkiye'de ise 23 Mart itibarıyla 1529 kişiye tanı konuldu ve 37 kişi yaşamını yitirdi. Peki koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Virüse karşı maske takmak gerekir mi? İşte A'dan Z'ye koronavirüs rehberi...

Giriş Tarihi: 24 Mart 2020 Salı 13:26 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020 Salı 13:36
Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte koronavirüs ile ilgili merak edilenler...

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, bulaş yolları, belirtiler, tanı yöntemleri, aşı ve ilaç çalışmaları, doğru bilenen yanlışlar, maske kullanım esasları ve Türkiye'deki son durum ve hayata geçirilen uygulamalar, DSÖ ve Sağlık Bakanlığının uyarıları sonucu güncellendi.

Buna göre, Kovid-19'a ilişkin merak edilenler ve Türkiye'de yapılan çalışmalar şöyle:

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte koronavirüs ile ilgili merak edilenler...

KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesi olarak tanımlanıyor. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu biliniyor. Son olarak dünya genelinde çok sayıda ülkede ölümlere yol açan koronavirüsün yeni tipi Kovid-19 görüldü ve hala etkinliğini sürdürüyor.

KOVİD-19 NEDİR?

Kovid-19, en son keşfedilen koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı hastalık olarak tanımlanıyor. Yeni koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubei eyaleti Vuhan kenti aralık ayının sonlarında ateş, öksürük, nefes darlığı şeklindeki solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlandı.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında tespit edildi. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere, Hubei eyaletindeki diğer şehirlere, Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer eyaletlerine ve dünyaya yayıldı.

Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte koronavirüs ile ilgili merak edilenler...

BELİRTİLERİ NELER?

En yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürük. Bazı hastalarda ise ağrı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'i özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşebiliyor. Kovid-19 bulaşan her 6 kişiden 1'i ağır hastalanıyor ve nefes almakta güçlük çekiyor. Vakaların yüzde 20'si hastane koşullarında tedavi edilebiliyor. Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkiliyor.

Virüs, yaşlılar ile yüksek tansiyonu, kalp ve diyabet gibi kronik hastalıkları olanlarda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Ateş, öksürük ve nefes almakta zorluk çekenlere mutlaka tıbbi destekte bulunulması gerekiyor.

Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte koronavirüs ile ilgili merak edilenler...

VİRÜS NASIL YAYILIYOR?

Hastalık, kişiden kişiye, Kovid-19'lu bir kişi öksürdüğünde veya nefes verdiğinde yayılan küçük damlacıklardan ya da ağızdan bulaşabiliyor. Damlacıklar kişinin etrafındaki nesnelere ve yüzeylere düşüyor. Diğer kişiler bu nesnelere ya da yüzeylere dokunduktan sonra ellerini göz, burun veya ağzına sürdüğünde virüs kendisine bulaşabiliyor.

VİRÜS HAVA YOLUYLA BULAŞIR MI?

Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, Kovid-19'un havadan çok solunum damlacıkları ile bulaştığını gösteriyor.

Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte koronavirüs ile ilgili merak edilenler...

ANTİBİYOTİKLER HASTALIĞIN ÖNLENMESİNDE VE TEDAVİSİNDE ETKİLİ Mİ?

Antibiyotikler virüs üzerinde etkili değil. Kovid-19'a bir virüs neden olduğundan antibiyotikler işe yaramıyor.

HASTALIĞI TEDAVİ EDECEK YA DA ÖNLEYECEK BİR İLAÇ YA DA AŞI VAR MI?

Bugüne kadar Kovid-2019'u önlemek veya tedavi etmek için aşı ve spesifik bir antiviral ilaç bulunmuyor. İlaç ve aşı geliştirilmesine yönelik de çalışmalar yürütülüyor ve olası aşılar ve bazı spesifik ilaçlar klinik araştırmalarla test ediliyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Koronavirüs salgınında ölü sayısı 16 bin 559’a yükseldi
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 16 bin 559’a yükseldi
  • SON DAKİKA