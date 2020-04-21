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Koronavirüsü yenen bir kişinin oruç tutması mümkün mü?

Koronavirüsle mücadele eden Türkiye'nin başarı grafiği hızla yükseliyor. İyileşen hasta sayısı artarken vaka sayısı da kontrol altına alınmaya başladı. Virüsle mücadele ederken bir yandan da Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 'Peki koronavirüsü yenen biri oruç tutabilir mi?' Bu sorunun cevabını Uzman Şef Diyetisyen Banu Süzen verdi. Dr. Süzen yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs enfeksiyonunu yenmiş, ancak karantina süresi devam eden bir kişi doktor tarafından da aç kalması uygun görülüyorsa, oruç tutabilir. Enfeksiyonu yeni atlattığı için bağışıklık sistemini güçlendirmek adına bir süre daha oruç tutmayıp, devam etmesi daha iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2020 Salı 13:44 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020 Salı 13:57
Koronavirüsü yenen bir kişinin oruç tutması mümkün mü?

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Uzman Şef Diyetisyen Banu Süzen, yeni tip koronavirüste bağışıklık sisteminin güçlü olmasının en büyük silah olduğunu bildirdi. Tüm besinlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Süzen, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye özgü beslenme rehberinin yayımlandığını hatırlattı.

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Koronavirüsü yenen bir kişinin oruç tutması mümkün mü?

Süzen, "Bu rehberde önemli olan nokta şudur; tüm enfeksiyon ve kronik hastalıklarından korunmak için bir beslenme tabağımızın olması gerekiyor. Biz bir tabak düşünüyoruz; bu tabağı ilk önce yarıya bölüyoruz. Böldüğümüz tabağın yarısını sebze-meyve ve tahıl grubundan oluşturuyoruz, kalan yarısını da 3 eşit parçaya bölüyoruz. Et, süt ve meyve grubundan dengeli bir şekilde alarak, bağışıklık sistemimizi sürekli olarak güçlü tutabiliriz" dedi.

Koronavirüsü yenen bir kişinin oruç tutması mümkün mü?

'DOKTOR TAVSİYESİ İLE ORUÇ TUTABİLİR'

Diyetisyen Süzen, şeker, böbrek, karaciğer ve diğer kronik hastalığı olan, 65 yaşın üzerinde olup bağışıklık sistemi yeterince zayıflamış, kanser tedavisi almış veya organ nakli olmuş, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin oruç tutmaması gerektiğini kaydetti.

Koronavirüsü yenen bir kişinin oruç tutması mümkün mü?

Süzen, "Özellikle ağır işlerde çalışan kişiler ve sağlık çalışanları yaptıkları işi etkileyecekse, dini vecibelerini farklı yollarla yerine getirebilirler. Koronavirüs enfeksiyonunu yenmiş, ancak karantina süresi devam eden bir kişi doktor tarafından da aç kalması uygun görülüyorsa, oruç tutabilir. Enfeksiyonu yeni atlattığı için bağışıklık sistemini güçlendirmek adına bir süre daha oruç tutmayıp, devam etmesi daha iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü yenen bir kişinin oruç tutması mümkün mü?

'BESİN ÖĞELERİNİ ALMALARI GEREKİYOR'

Uzun süre aç kalmanın bağışıklık sistemi üzerinde etkisine yönelik çalışmaların çok yetersiz olduğunu söyleyen Diyetisyen Süzen, "Bu konu bir teori olarak söyleniyor. Dolayısıyla kişi sağlıklıysa, uzun süre aç kalmak bağışıklık sistemini çok fazla etkilemeyecektir. Sağlıklıysa, herhangi bir kronik hastalığı ya da geçirmiş bir enfeksiyon hastalığı yoksa uzun süre açlık bireyi etkilemeyecektir. Eğer kronik hastalığı varsa, mümkün olduğu kadar aç kalmamasını öneriyoruz. Tedavilerinin gereği olan besin öğelerini almaları gerekiyor" diye konuştu.

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