Koronavirüsü yenen bir kişinin oruç tutması mümkün mü?

Koronavirüsle mücadele eden Türkiye'nin başarı grafiği hızla yükseliyor. İyileşen hasta sayısı artarken vaka sayısı da kontrol altına alınmaya başladı. Virüsle mücadele ederken bir yandan da Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 'Peki koronavirüsü yenen biri oruç tutabilir mi?' Bu sorunun cevabını Uzman Şef Diyetisyen Banu Süzen verdi. Dr. Süzen yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs enfeksiyonunu yenmiş, ancak karantina süresi devam eden bir kişi doktor tarafından da aç kalması uygun görülüyorsa, oruç tutabilir. Enfeksiyonu yeni atlattığı için bağışıklık sistemini güçlendirmek adına bir süre daha oruç tutmayıp, devam etmesi daha iyi olur diye düşünüyorum" dedi.