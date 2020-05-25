Kovid savaşçılarının rengarenk boneleri hastalara moral veriyor

Son dönemde dizi ve film sektöründe doktor temalı yapımların artmasının ardından karakterlerin kullandığı bone sağlık çalışanları arasında yaygınlaştı. Daha çok çalışma ortamında hastanelerde ve polikliniklerde kullanılan boneler farklı desenleriyle doktor ve hemşireler tarafından tercih ediliyor. Kimi sağlık çalışanı çiçekli ve böcekli bone kullanırken kimisi de çeşitli yazıların bulunduğu boneleri başlarına bağlıyor.