Kovid savaşçılarının rengarenk boneleri hastalara moral veriyor

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"Kovid savaşçıları"nın rengarenk boneleri hastalara moral veriyor
Son dönemde "doktor ve hastane" temalı dizilerde oynayan karakterlerin kullandığı rengarenk bez boneler sağlık çalışanları tarafından da tercih edilmeye başladı. İzmir'de pandemi hastanesine dönüştürülen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesini çalışanları da farklı bonelerle dikkati çekiyor
Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:06Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:08
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, hijyen amaçlı başına taktıkları bez boneleriyle dikkati çekiyor.
Son dönemde dizi ve film sektöründe doktor temalı yapımların artmasının ardından karakterlerin kullandığı bone sağlık çalışanları arasında yaygınlaştı. Daha çok çalışma ortamında hastanelerde ve polikliniklerde kullanılan boneler farklı desenleriyle doktor ve hemşireler tarafından tercih ediliyor. Kimi sağlık çalışanı çiçekli ve böcekli bone kullanırken kimisi de çeşitli yazıların bulunduğu boneleri başlarına bağlıyor.
Kovid-19 sürecinde pandemi hastanesine dönüştürülen İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi çalışanları da salgınla mücadele ederken virüsten korunmak amacıyla giydikleri özel tulumların içinde yine değişik renk ve desenlerde bone kullanmayı tercih ediyor.
"EVDE KAL TÜRKİYE" YAZILI BONEYLE MESAJ VERİYOR
Acil servis hemşiresi Sultan Gökdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde vatandaşların evde kalmalarına dikkati çekmek amacıyla "Evde Kal Türkiye" yazılı bone kullandığını söyledi
Salgın döneminde kurallara uymanın çok önemli olduğuna işaret eden Gökdemir, "Vatandaşlarımız evde kaldığı sürece bizim işimiz o kadar kolaylaşıyor. Bu süreçte salgından korunmak için muhakkak Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlara riayet etmek durumundayız. Bu süreci hep beraber atlatacağız. Kendimce 'Evde Kal Türkiye' mesajının bulunduğu boneyi takarak insanlara bunu göstermeye çalışıyorum." dedi.