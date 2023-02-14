Maraş depreminin diğer depremlerden farkı nedir? Uzman isim açıkladı

06 Şubat tarihinde, Türkiye saati ile 04.17'de ve ardından 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki farklı deprem meydana geldi. Her iki deprem de "sığ deprem" olarak değerlendiriliyor ve bu tür depremler yüzeye yakın olduğundan yarattıkları hasar göreceli olarak daha yüksek oluyor. Peki dünyadaki ve Türkiye'deki depremlerle kıyaslandığında Maraş depreminin farkı nedir? Prof. Dr. Okan Tüysüz, Kahramanmaraş depreminin kendine has özelliklerini AA Analiz için 3 soruda kaleme aldı.