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Marmaris-İçmeler karayolu trafiğe kapatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını yola doğru ilerleyince Marmaris-İçmeler Karayolu trafiğe kapatıldı. Yangın söndürme ekiplerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da destek veriyor.

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:32 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:41
Marmaris-İçmeler karayolu trafiğe kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

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Marmaris-İçmeler karayolu trafiğe kapatıldı

Yangına 1 uçak ve 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale edildi.

Marmaris-İçmeler karayolu trafiğe kapatıldı

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın sahil kesimi ve Marmaris-İçmeler Karayolu tehdit edecek boyuta ulaştı. Önlem amaçlı ekipler tarafından kapatılan yolda trafik durdu. Araç geçişine izin verilmeyen yol nedeniyle sürücüler alternatif yollara yöneldi.

Marmaris-İçmeler karayolu trafiğe kapatıldı

Karayolu kenarındaki yangını söndürmek için emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA'larda yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. TOMA araçları alevlere su sıkarak müdahale ediyor.

Marmaris-İçmeler karayolu trafiğe kapatıldı

Ekiplerin yangına müdahalesi hız kesmeden sürüyor.

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