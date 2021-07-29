Marmaris-İçmeler karayolu trafiğe kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.