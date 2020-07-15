Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor

'TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU MÜZE YAPACAKTI'
15 Temmuz darbe girişiminin ardından AK Parti Burdur Milletvekili ve TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 26'ncı dönem AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Dilekçe komisyonu Başkanı ve darbe araştırma komisyonu sözcüsü Mihriman Belma Satır, 26'ncı dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, 26'ncı dönem İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 26. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Ünsal ve 26'ncı dönem MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulduğu ve 2 polisin şehit düştüğü saldırının gerçekleştiği otelde incelemelerde bulunmuş, iki odanın müze yapılması gerektiğini bildirmişti.