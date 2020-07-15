Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor

Darbe araştırma komisyonu sözcüsü Mihrimah Belma Satır, 4 yıl önce incelemeleri sırasında Marmaris'in de tarihte ve darbe girişimi gecesinde çok önemli bir yeri bulunduğuna işaret ederek, Marmaris'e de 'Gazi' unvanının verilebileceğini, Muğla milletvekilleri tarafından Meclise teklif getirilmesi halinde kendisinin de bununla ilgili kanun teklifine imza atabileceğini söyledi.

DHA