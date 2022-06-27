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Haberler Galeri Marmaris'te iç acıtan manzara! Havadan böyle görüntülendi

Marmaris'te iç acıtan manzara! Havadan böyle görüntülendi

Marmaris'in Bördübet mevkisinde 21 Haziran akşamında başlayan orman yangını geniş bir alanda etkili oldu. Devlet tüm kurumlarını seferber etti, alevler 25 Haziran günü tamamen kontrol altına alınabildi. Yangının etkili olduğu alan helikopter ile havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 12:10
Marmaris’te iç acıtan manzara! Havadan böyle görüntülendi

Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınının bıraktığı izler helikopterle havadan görüntülendi.

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Marmaris’te iç acıtan manzara! Havadan böyle görüntülendi

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde başlayan, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına aldığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın bölgesinde çalışmalar sürüyor.

Marmaris’te iç acıtan manzara! Havadan böyle görüntülendi

Soğutma çalışmalarının kara ekiplerince devam ettirildiği bölgelerde, yanan alanlar Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterden basın mensupları tarafından görüntülendi.

Marmaris’te iç acıtan manzara! Havadan böyle görüntülendi

Yaklaşık 4 bin 500 hektarlık ormanın zarar gördüğü bölgeleri gezen helikopterden arazöz ekiplerinin bazı alanlarda çalışma yürüttüğü gözlendi.

AA

Marmaris’te iç acıtan manzara! Havadan böyle görüntülendi
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