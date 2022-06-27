Haberler Galeri Marmaris'te iç acıtan manzara! Havadan böyle görüntülendi

Marmaris'te iç acıtan manzara! Havadan böyle görüntülendi

Marmaris'in Bördübet mevkisinde 21 Haziran akşamında başlayan orman yangını geniş bir alanda etkili oldu. Devlet tüm kurumlarını seferber etti, alevler 25 Haziran günü tamamen kontrol altına alınabildi. Yangının etkili olduğu alan helikopter ile havadan görüntülendi.



Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





