Haberler
Galeri
Marmaris'te yangın için yoğun hava trafiği! Biri gitti biri geldi
Marmaris'te yangın için yoğun hava trafiği! Biri gitti biri geldi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 36 saattir devem eden orman yangında, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale başladı. Ekiplerin baş döndüren hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.
Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 08:53
Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 08:55
21 Haziran günü Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alandı başlayan yangın 36. saatine girerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi de başladı.
Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, Marmaris'te adeta baş döndüren bir hava trafiğine neden oldu.
27 helikopter ve 14 uçaktan oluşan yangın söndürme ekibinin hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.