Meslektaşı tarafından öldürülen kadın polis son yolculuğuna duvağıyla uğurlandı

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Ata Mahallesi Aksaray Caddesi 683. Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da görevli olan polis memuru Suat T. (26), 34 BIT 820 plakalı otomobili ile kendisi gibi polis memuru olan ve Afyonkarahisar'da görev yapan Hatice Büşra Çetinkaya (28) ve annesi G. Çetinkaya'nın (58) bulunduğu 03 HB 099 plakalı aracın önünü kesti.