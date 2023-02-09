Haberler Galeri Mucize çocuk Hazal'ın bilinçli cevabı ekipleri gülümsetti!

Mucize çocuk Hazal'ın bilinçli cevabı ekipleri gülümsetti!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 büyük depremin ardından Hatay'da gerçekleştirlen arama-kurtarma çalışmalarının 72. saatinde, enkazdan 4 kişi sağ kurtarıldı. Onlardan biri olan 5 yaşındaki Hazal'ın kendisine su vermek isteyenlere, "Yok daha muayene olmadım." demesi ekipleri gülümsetti.

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 16:31 Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





