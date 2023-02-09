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Mucize çocuk Hazal'ın bilinçli cevabı ekipleri gülümsetti!
Mucize çocuk Hazal'ın bilinçli cevabı ekipleri gülümsetti!
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 büyük depremin ardından Hatay'da gerçekleştirlen arama-kurtarma çalışmalarının 72. saatinde, enkazdan 4 kişi sağ kurtarıldı. Onlardan biri olan 5 yaşındaki Hazal'ın kendisine su vermek isteyenlere, "Yok daha muayene olmadım." demesi ekipleri gülümsetti.
Giriş Tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 16:31
Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 16:33
Mucize çocuk Hazal'ın bilinçli cevabı ekipleri gülümsetti!
Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde bir blokun enkazından gelen sesleri tespit eden İHH ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.
Mucize çocuk Hazal'ın bilinçli cevabı ekipleri gülümsetti!
Enkazda yapılan çalışma sonucu ilk depremden 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı.
Mucize çocuk Hazal'ın bilinçli cevabı ekipleri gülümsetti!
Küçük kız, kendisini kurtaran ekiplerin su isteyip istemediği sorusuna, "Yok daha muayene olmadım" karşılığını verdi.
Mucize çocuk Hazal'ın bilinçli cevabı ekipleri gülümsetti!
Aynı enkazda bir baba ile kızına da ulaşıldı.
Mucize çocuk Hazal'ın bilinçli cevabı ekipleri gülümsetti!
Enkazdan yaralı çıkarılan 4 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.