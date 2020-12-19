Müge Anlı'daki avukat kimdir? Müge Anlı canlı yayınına çıkan avukat hakkındaki gerçekler

Müge Anlı'daki avukatın kim olduğu izleyici tarafından merak konusu oldu. ATV ekranlarında Türkiye'nin nabzını tutan Müge Anlı ile programa çıkan avukat Rahmi Özkan, milyonların dikkatini çekti ve sevgisini kazandı. Tavırları ve Müge Anlı ile uyumuyla dikkat çeken avukat Rahmi Özkan, esprileriyle de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. Programda Müge Anlı'ya gerek görüşleriyle gerek hukuk alanındaki bilgisiyle yardımcı olan avukat Rahmi Özkan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Peki Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan kimdir? İşte Müge Anlı'daki avukat hakkındaki gerçekler...