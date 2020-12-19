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Haberler Galeri Müge Anlı'daki avukat kimdir? Müge Anlı canlı yayınına çıkan avukat hakkındaki gerçekler

Müge Anlı'daki avukat kimdir? Müge Anlı canlı yayınına çıkan avukat hakkındaki gerçekler

Müge Anlı'daki avukatın kim olduğu izleyici tarafından merak konusu oldu. ATV ekranlarında Türkiye'nin nabzını tutan Müge Anlı ile programa çıkan avukat Rahmi Özkan, milyonların dikkatini çekti ve sevgisini kazandı. Tavırları ve Müge Anlı ile uyumuyla dikkat çeken avukat Rahmi Özkan, esprileriyle de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. Programda Müge Anlı'ya gerek görüşleriyle gerek hukuk alanındaki bilgisiyle yardımcı olan avukat Rahmi Özkan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Peki Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan kimdir? İşte Müge Anlı'daki avukat hakkındaki gerçekler...

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:13
Müge Anlı'daki avukat kimdir? Müge Anlı canlı yayınına çıkan avukat hakkındaki gerçekler

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki avukat Rahmi Özkan, programdaki yorumlarıyla dikkat çekti. Programda Müge Anlı'ya gerek görüşleriyle gerek hukuk alanındaki bilgisiyle yardımcı olan avukat Rahmi Özkan'ın özel hayatı merak konusu oldu.

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Müge Anlı'daki avukat kimdir? Müge Anlı canlı yayınına çıkan avukat hakkındaki gerçekler

Peki Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan kimdir? Avukat Rahmi Özkan'ın memleketi ve yaşı internet dünyasında araştırıldı. İşte avukat Rahmi Özkan ve ünlülerin yaşları.

Müge Anlı'daki avukat kimdir? Müge Anlı canlı yayınına çıkan avukat hakkındaki gerçekler

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

Müge Anlı'daki avukat kimdir? Müge Anlı canlı yayınına çıkan avukat hakkındaki gerçekler

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

Müge Anlı'daki avukat kimdir? Müge Anlı canlı yayınına çıkan avukat hakkındaki gerçekler

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971

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