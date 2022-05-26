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Muğla açıklarında hareketli anlar! Kurtaran-2022 Tatbikatı
Muğla açıklarında hareketli anlar! Kurtaran-2022 Tatbikatı
Doğu Akdeniz'de 22-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kurtaran-2022 tatbikatı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'Tatbikatın Basın Günü' çerçevesinde basın mensuplarına brifing verilirken, tatbikat gün içerisinde denizaltından kurtarma faaliyetleri ile devam etti. Tatbikatın öğleden sonraki kısmında TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile 32 metre derinlikteki denizaltıya acil yaşam destek paketleri ulaştırıldı.
Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 15:51
Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 15:51
Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yabancı ülke gözlemcilerinin katıldığı KURTARAN-2022 Tatbikatı'nın basın kısmı, senaryo gereği denizaltıya acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılmasıyla tamamlandı.
Marmaris Aksaz açıklarındaki tatbikatta, senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltının yeri sonar cihazlarıyla tespit edildi.
Gemideki Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile tespit edilen cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı.
TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden 32 metre derinlikteki denizaltıya Istakoz-2 (ROV) ile içerisinde yiyecek, ilaç ve yedek parça bulunan acil destek yaşam paketi ulaştırıldı.
Daha sonra birinci sınıf dalgıçlar vasıtasıyla denizaltı gemisine temiz hava akışı sağlanması için hava hortumları bağlandı.