  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Muğla'da görenleri şaşırtan görüntü! Deniz suyu metrelerce çekildi

Muğla'da görenleri şaşırtan görüntü! Deniz suyu metrelerce çekildi

Muğla'nın Bodrum ve Ortaca ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Suyun çekildiği kumsalda yürüyüşe gelenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 08:47 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 09:01
Muğla'da görenleri şaşırtan görüntü! Deniz suyu metrelerce çekildi
Muğla’da görenleri şaşırtan görüntü! Deniz suyu metrelerce çekildi

Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi'nde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Muğla'da görenleri şaşırtan görüntü! Deniz suyu metrelerce çekildi
Muğla’da görenleri şaşırtan görüntü! Deniz suyu metrelerce çekildi

Yaklaşık bir haftada 20 metreye yaklaşan çekilme, bölgede yaşayanları ve gezintiye gelenleri şaşırttı.

Muğla'da görenleri şaşırtan görüntü! Deniz suyu metrelerce çekildi
Muğla’da görenleri şaşırtan görüntü! Deniz suyu metrelerce çekildi

Ortaca ilçesinde, caretta carettaların üreme noktaları arasında yer alan İztuzu Plajı'nda da denizin çekildiği gözlemlendi.

Muğla'da görenleri şaşırtan görüntü! Deniz suyu metrelerce çekildi
Muğla’da görenleri şaşırtan görüntü! Deniz suyu metrelerce çekildi

Eşiyle plaja gelen İbrahim Özdemir, bölgede yaşadığını, suyun ilk kez bu kadar çekildiğini gördüğünü söyledi.

Muğla'da görenleri şaşırtan görüntü! Deniz suyu metrelerce çekildi
Muğla’da görenleri şaşırtan görüntü! Deniz suyu metrelerce çekildi

Her yıl aynı dönemlerde yaşanan deniz suyu çekilmesinin, gel-git hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.

  • SON DAKİKA