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Nene Hatun gemisi, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Ören'de
Nene Hatun gemisi, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Ören'de
İstanbul'dan yola çıkan ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Muğla'nın Milas ilçesinin Ören Mahallesi'ne ulaştı. Gemi yangın tüpleri, hortumlar, pompalar ve zorlu şartlarda kullanıma uygun unimog arazi araçları ve destek personeliyle orman yangınlarının çıktığı bölgelerde verilen mücadeleye destek sağlayacak.
Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:23
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:27
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) envanterindeki ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Muğla'nın Milas ilçesinin Ören Mahallesi'ne ulaştı. Gemi, saatte 9 bin 600 metreküp su basabiliyor.
KEGM, yangın tüpleri, hortumlar, pompalar ve zorlu şartlarda kullanıma uygun unimog arazi araçları ve destek personeliyle orman yangınlarının çıktığı bölgelerde verilen mücadeleye destek sağlayacak.
Her türlü hava şartlarında ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olan, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'in operasyonel gücünü artıran Nene Hatun gemisi, organ yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'ne ulaştı.
Yalova'da inşa edilen ve 2015'te denize indirilen, 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe sahip, 4 bin 291 grostonluk Nene Hatun gemisi, dünyanın en zorlu su yolu olan Türk boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde 6 yıldır seyir, can, mal ve çevre emniyetini temin etmek amacıyla 7/24 hizmet veriyor.
4 adet 4 bin 500'er kilovatlık toplam 18 bin kilovatlık ana makine gücü ve 18 knot seyir hızı, 205 ton çeki gücü bulunan gemide, ilk yardım solunum destek hizmetleri verebilen ve 4 morg kabinli, 20 kişilik hastane yer alıyor.