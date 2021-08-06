Nene Hatun gemisi, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Ören'de

Yalova'da inşa edilen ve 2015'te denize indirilen, 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe sahip, 4 bin 291 grostonluk Nene Hatun gemisi, dünyanın en zorlu su yolu olan Türk boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde 6 yıldır seyir, can, mal ve çevre emniyetini temin etmek amacıyla 7/24 hizmet veriyor.