Normalleşme sonrası hayat nasıl olacak? Tarihler belli oldu!...

SOSYETE PAZARLARINA YASAK DEVAM EDİYOR
Pazar yerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs'ta açılacak. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran'da açılacak. Pazar yerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı'da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazar yerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00'dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verilecek.