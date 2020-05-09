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Haberler Galeri Normalleşme sonrası hayat nasıl olacak? Tarihler belli oldu...

Normalleşme sonrası hayat nasıl olacak? Tarihler belli oldu...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de alınan tedbirler devam ediyor. Süreci başarılı bir şekilde yürüte Türkiye'de normalleşme dönemi de başlıyor. Peki normalleşme ile hayat nasıl olacak? Yeni normalde bizleri neler bekliyor? İşte tarihler ve kurallar...

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 09:43
Normalleşme sonrası hayat nasıl olacak? Tarihler belli oldu!...
Normalleşme sonrası hayat nasıl olacak? Tarihler belli oldu!...

Korona salgını ile ilgili alınan tedbirler sonrası vaka sayılarında yaşanan düşü ile birlikte normalleşme süreci de başlıyor. Ancak bu dönemde en önemli konu rehavete kapılmamak ve kurallara harfiyen uymak.

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Normalleşme sonrası hayat nasıl olacak? Tarihler belli oldu!...
Normalleşme sonrası hayat nasıl olacak? Tarihler belli oldu!...

4 AŞAMALI PLAN
Merak edilenlerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer alıyor. Birinci aşama 11 Mayıs'ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. İşte o aşamalara göre hayatın bazı alanlarındaki normalleşme planı:

Normalleşme sonrası hayat nasıl olacak? Tarihler belli oldu!...
Normalleşme sonrası hayat nasıl olacak? Tarihler belli oldu!...

RESTORAN VE KAFEDE MASKE ŞARTI
Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

Normalleşme sonrası hayat nasıl olacak? Tarihler belli oldu!...
Normalleşme sonrası hayat nasıl olacak? Tarihler belli oldu!...

SOSYETE PAZARLARINA YASAK DEVAM EDİYOR
Pazar yerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs'ta açılacak. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran'da açılacak. Pazar yerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı'da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazar yerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00'dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verilecek.

Normalleşme sonrası hayat nasıl olacak? Tarihler belli oldu!...
Normalleşme sonrası hayat nasıl olacak? Tarihler belli oldu!...

Pazar yerlerinde bu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

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