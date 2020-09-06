Oda TV, çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban’ı böyle pazarladı

UŞŞÂKI VAKFI: "2016'DA 'İLGİMİZ YOK' DEDİK", "16 MART 2018'DE KAMUOYUNA BİLDİRMİŞTİK"
Uşşâki Vakfı'nın Instagram hesabından yaptığı açıklamada; Uşşâki Vakfı'nın Eyüp Fatih Şağban'la hiçbir alakalarının olmadığını yeniden kamuoyuna açıkladı ve "2016'da ilgimiz yok dedik" ve "16 Mart 2018'de kamuoyuna bildirmiştik" ifadeleri kullanıldı.
Uşşâki Vakfı'nın Instagram hesabından yaptığı açıklamada; Uşşâki Vakfı'nın Eyüp Fatih Şağban'la hiçbir alakalarının olmadığını yeniden kamuoyuna duyurdu.
Açıklamada; Uşşâki Vakfı'nın 5 Ekim 2016 ve 16 Mart 2018 tarihinde Eyüp Fatih Şağban hakkında yaptığı basın açıklamalarının ekran kaydı verildi. Basın açıklamalarında Uşşâki Vakfı'nın yönetim kurulu üyelerinin imzaları yer aldı.