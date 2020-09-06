Oda TV, çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban’ı böyle pazarladı

Uşşâki Vakfı'nın açıklaması şöyle:

"Son zamanlarda bazı kesimlerin cemaatimizin ismini kullanarak devlet büyüklerimize karşı edep dışı söylem ve düşüncelerini Uşşâki cemaatini temsil ediyormuş gibi açıkladıklarına şahit olmaktayız. Ancak biz Uşşâki Cemaati ve Uşşâki Vakfı olarak bu söylemlerle ilgimiz olmadığını ve bu söylemleri tasvip etmediğimizi sayın kamuoyuna duyururuz."