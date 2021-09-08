Okullarda koronavirüse rastlanırsa ne olacak?

MEB'in okullarda korona virüs tespit edilmesi durumunda izlenecek yol haritasının bulunduğu kılavuzda şunlar yer aldı:

"Pozitif vaka olan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır."