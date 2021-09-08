Okullarda koronavirüse rastlanırsa ne olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda korona virüs vakası tespit edilmesi durumunda hangi yolların izleneceğini açıkladı. Anasınıfında okuyan bir öğrencide Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda ana sınıfındaki tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterli olacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasındaki detaylar...
Giriş Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 18:04
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 18:11
MEB'in okullarda korona virüs tespit edilmesi durumunda izlenecek yol haritasının bulunduğu kılavuzda şunlar yer aldı:
"Pozitif vaka olan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır."
SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNDE COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA
Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre Covid-19 enfeksiyonu tespit edilirse öğrenci, pozitif vaka olarak kabul edilecek.
Aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilecek ve 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınacak. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilecek.
Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre ateşi yüksek olan öğrencide Covid-19 enfeksiyonu tespit edilmezse sınıftaki diğer öğrenciler okula devam edecek.
Aynı sınıfta 10 gün içerisinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler, eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilecek.