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Haberler Galeri Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale'de! Başkan Erdoğan Bakan Akar'a böyle teslim etti

Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale'de! Başkan Erdoğan Bakan Akar'a böyle teslim etti

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla İngiltere'deki müzayededen Türkiye'ye getirilen, 25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden Osmanlı askerlerinin sancağı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi

Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 15:54
Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale’de! Başkan Erdoğan Bakan Akar’a böyle teslim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tören programı kapsamında Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

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Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale’de! Başkan Erdoğan Bakan Akar’a böyle teslim etti

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, 107 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini vurguladı.

Çanakkale Savaşları'nın detayları hakkında bilgi veren Yaldız, şunları kaydetti:

Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale’de! Başkan Erdoğan Bakan Akar’a böyle teslim etti

"Tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda asil Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en zor şartlar altında dahi neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Ülkemizin bugün ulaştığı seviye, başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadelede ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eseridir.

Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale’de! Başkan Erdoğan Bakan Akar’a böyle teslim etti

Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktıkları ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri, dün olduğu gibi bugün de asil Türk milleti ve onun bağrından çıkmış aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden ilham alan şanlı ordumuz tarafından bertaraf edilecektir."

Yaldız, Çanakkale'nin sonsuza dek geçilemeyeceğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için şehit düşenleri, hayatını kaybeden gazileri rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.

Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale’de! Başkan Erdoğan Bakan Akar’a böyle teslim etti

OSMANLI SANCAĞI 129 YIL SONRA ÇANAKKALE'DE

25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı askerlerine ait sancak, İngiltere'deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla Türkiye'ye getirildi.

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