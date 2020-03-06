Özel harekat polisleri Yunanistan sınırında göreve başladı

Zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenler fırsat tanınmayacak ve onların uluslararası kural ihlali çerçevesinde gerçekleşen birtakım girişimlerini engelleyebilecek seviyede, kendi sınırlarımızı bu vesileyle bir geri itmeden kurtarabilecek seviyede, gerekli tedbirlerimizi de aldığımızı ifade etmek istiyorum. Burada, insaniliğimizi devam ettiren anlayışımızı ortaya koyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.