Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu çocuklarını neden öldürdüğünü anlattı: Kan donduran detaylar

"OLAYI ÖNCEDEN PLANLAMADIM"

Olayı daha önceden planladın mı sorusuna; Hayır ben bu eylemi planlamadım. Anlık gelişen bir olaydır. Ben Sırrı Süreyya Öncer'in cenazesinin orada olduğunu öğrendiğim için Atatürk Kültür Merkezi önüne gittim. Özgür Özel'in orada olduğundan herhangi bir haberim yoktu. Tamamıyla ani refleksle gelişen bir olaydır. Kendim uzun süre cezaevinde kaldığımdan dolayı ayrıca geçim derdinden olduğumdan dolayı herhangi bir yapıyla ya da illegal bir örgütle bağlantım yoktur. Ayrıca herhangi bir siyasi partiye, dernek gibi herhangi bir oluşuma da üye değilim ifadelerini kullandı.