Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu çocuklarını neden öldürdüğünü anlattı: Kan donduran detaylar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun yıllar önce 2 evladını öldürüp hapse girdiği ortaya çıkmıştı. Saldırgan 5 sayfalık ifadesinde neyi neden yaptığını detaylarıyla anlattı. Tengioğlu çocuklarının canına kıydığı o geceye dair de açıklamada bulundu. İşte kan donduran detaylar...
YUNUS EMRE KAVAK
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde 5 sayfalık ifade veren Selçuk Tengioğlu, her yönüyle araştırıldı. Geçmişten olay gününe kadar hayatında yaşananlar alınan ifadesine yansıdı. Özel'e yapılan saldırı gününe kadar hayatında neler yaşadıklarını ifadesinde anlatan Tengioğlu, 2 çocuğunu nasıl öldürdüğünün detaylarına da girdi. İşte Tengioğlu'nun o ifadesi;
"Yukarıda vermiş olduğum bilgiler doğrudur ve bana aittir. Bana isnat edilen suçlama ve kanuni haklarım yakalandığımda anlatıldı bilgi edindim. Ben Hatay ili İskenderun ilçesinde doğdum. Benim babam ayakkabı boyacılığı, dergi satıcılığı gibi işlerde çalıştı. Annem, ebe idi. Kız kardeşim doğduktan sonra annem işi bırakmak zorunda kaldı. Babamların Gaziantep ilinden Hatay ili İskenderun ilçesine taşınmaları herhangi bir olay, kan davası vs. gibi sebeplerden değil. Ben ilkokul mezunuyum. Okulu bitirdikten sonra yağlı boya ve kartonpiyer gibi işlerde çalıştım, amcamın yanında fırınlara un dağıtımı yaptık."
"12 EYLÜL'DE ASKERDİM" "Yaşım gelince hatırladığım kadarıyla 1979 tarihinde askere gittim. Acemi birliğimi Manisa ili Batı Kışlasında yaptım. Askerdeyken 12 Eylül 1980 darbesini yaşadım. O dönem askerdim ve bana verilen görevleri yaptım. Askerdeyken herhangi bir vukuatım olmadı ve askerliğimi normal süresinde bitirerek terhis oldum. Askerden terhis olduktan sonra Hatay ili İskenderun ilçesine geri döndüm."
"ONLARI ÖLDÜRMEK İSTEDİM"
"Evliliğimizde 3 kız 2 erkek olmak üzere toplam 5 çocuğumuz oldu. Daha sonradan eşimin ismini vermek istemediğim kişilerle münasebeti olduğunu duyarak kendimi ve onları öldürmek istedim. Yaşadığım cinnet neticesi gerçekleştirmiş olduğum olayda Mutlu isimli kızım ile Barış isimli oğlum yaralandı, ardından vefat ettiler. Çocuklarım yaralandığında silahım tutukluluk yaptı. Bu sebeple kendime zarar veremedim. Eşim de kaçtı. Bu olaydan sonra Hatay ili İskenderun ilçesinde yargılandım. Yargılama neticesinde tutukladım ve 2 kez ağırlaşmış müebbet hapis cezasından hüküm giydim."
1 AY HASTANEDE KALMIŞ... ŞOK TEDAVİSİ UYGULANMIŞ!
"2020 yılına kadar Cezaevinde yattım. Çeşitli cezaevlerinde 16 yıl 2 gün cezamı çektim. İskenderun Cezaevinde kaldığım süre zarfında Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından cezai ehliyetim olup, olmadığına dair Adana Kurttepe Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildim, hastanede 1 ay kadar yattım. Burada bana şok tedavisi de uyguladılar. Cezaevlerinde kaldığım süre zarfında başka bir suça karışmadım, herhangi bir disiplin cezası ve hücre cezası da almadım"
2020'DE CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLMUŞ
"2020 yılında Niğde Açık Cezaevinden tahliye olduktan sonra Antalya ili Alanya ilçesine gittim. Alanya ilçesinde bulunan Azak isimli otelin sahibi olan Mine Hanım'a 1 yıl denetimli serbestliğimden dolayı sigortalı bir işte çalışarak imza atmam gerektiğini söyleyerek iş talebinde bulundum. Çünkü sigortalı işte çalışmadığım ve adres bildirmediğim takdirde tekrardan açık cezaevine girecektim. Mine hanım bu durumumu anlayınca beni anlayışla karşılayarak işe aldı ve böylece bu otelde çalışmaya başladım."
"2021'DE İSTANBUL'A GELDİM"
"Yaklaşık 1 sene imza süresi boyunca aynı otelde çalıştım. İmza süresi bitince aynı zamanda COVİD salgınından dolayı pandemi dönemi başlayınca oteller kapanınca işten ayrılmak zorunda kaldım ve 2021 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'a gelince Baltalimanı Kemik Hastanesinin karşısında bulunan Rizeli Mustafa abinin otoparkında bekçilik yaptım, geceleri orada kalıyordum. Gündüzleri de yine otoparka bakıyordum. Burada yaklaşık 3-5 ay çalıştıktan sonra işten ayrıldım. Ardından sırasıyla Beyoğlu Tarlabaşı'na geldim"
ÖZGÜR ÖZEL'E VURDUĞU ANI ANLATTI
Özgür Özel'e saldırı yaptığı günü anlatan Tengioğlu ifadesinde, "Olay günü saat:08.30 sıralarında kalmış olduğum aparttaki odamda uyandım. Duşumu aldıktan sonra Taksim meydana doğru yürümeye başladım, Taksime giderken saat:10.00 sıralarında daha önce çamaşırhanesinde çalıştığım şuan ismini hatırlamadığım otelinde kahvaltı yaptım. Taksime hem vakit geçirmek hem de iş aramak maksadıyla yürürken Taksim meydan civarında kalabalık bir insan topluluğu gördüm. Orada bulunan birine kalabalığın nedenini sorduğumda Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin Atatürk Kültür Merkezine getirileceğini, kalabalığın bu sebeple olduğunu öğrendim.
Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder'in Terörsüz Türkiye için yapmış olduğu çalışmalardan ve çabalarından dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim. Bundan dolayı Atatürk Kültür Merkezine doğru yürüdüm. Atatürk Kültür Merkezi önündeki alana geldim. Burada Sırrı Süreyya Önder'in yakaya takılmak üzere küçük fotoğrafları vardı. Toplu iğneyle bana da uzattılar. Ben de aldım yakama taktım. Orada duygusal bir durum vardı, insanlar acılı ve kederliydiler. Barış ortamı vardı, ben de bundan dolayı duygusal olarak kalma gereği hissettim.
Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum alana doğru yürüdüğümde Atatürk Kültür Merkezi içerisinden kalabalık bir grubun bana doğru geldiğini gördüm. Kalabalık grubun önünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i gördüm. Özgür Özel'in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına, Savcılarına, Askerlerine, Polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek Özgür Özel'in yüzüne bir tokat vurdum. Özgür Özel'e tokat vurmamdaki sebep içinde olduğum üzüntü hali ve Özgür Özel'in sürekli tehdit dili kullanması, ülkemizi yabancı ülkelere şikayet etmesinden kaynaklanan tepkisel bir eylemdir. Bu sırada orada bulunan görevliler tarafından bana müdahale edildi ve yakalandım. Sonrasında da işlemler için büronuza getirildim" dedi.
"OLAYI ÖNCEDEN PLANLAMADIM"
Olayı daha önceden planladın mı sorusuna; Hayır ben bu eylemi planlamadım. Anlık gelişen bir olaydır. Ben Sırrı Süreyya Öncer'in cenazesinin orada olduğunu öğrendiğim için Atatürk Kültür Merkezi önüne gittim. Özgür Özel'in orada olduğundan herhangi bir haberim yoktu. Tamamıyla ani refleksle gelişen bir olaydır. Kendim uzun süre cezaevinde kaldığımdan dolayı ayrıca geçim derdinden olduğumdan dolayı herhangi bir yapıyla ya da illegal bir örgütle bağlantım yoktur. Ayrıca herhangi bir siyasi partiye, dernek gibi herhangi bir oluşuma da üye değilim ifadelerini kullandı.
"KİMSEDEN TALİMAT ALMADIM"
Kimse bana bir talimat vermedi. İfademde beyan ettiğim gibi olay anlık gelişen refleks sonucu meydana gelmiştir. Kimse bana para vermedi. Olay kendi başıma yaptığım bir olaydır. Ne kimseden para aldım. Ne de talimat aldım. Devletten aldığım yaşlılık aylığımı Ziraat Bankasından almaktayım. Bunun dışında cezaevinden çıktıktan sonra peyderpey tasarruf amaçlı biriktirdiğim Yapı Kredi Bankasında yaklaşık 380.000 TL civarında param bulunmaktadır. Bu para vadeli olarak durmaktadır. İstenildiğinde araştırma yapılabilir. Herhangi bir sağlık sorunum yoktur, psikolojik destek almadım ve tedavi görmedim, ilaçta kullanmadım.
Herhangi bir raporum da yoktur. Ben alkol ve uyuşturucu madde kullanmam. Herhangi bir bağımlılığım da yoktur. Sporu seven bir insanım. Sabahları zaman bulduğumda spor yapmayı severim. Benim herhangi bir sosyal medya hesabım yoktur. Zaten kullanmayı da bilmem. Sadece WhatsApp uygulaması yüklüdür. Bu uygulamada da memleketimden gelen fotoğraflara bakarım. Zaten cep telefonum sizdedir. Cep telefonumda da gerekli incelemelerin yapılarak anlattığım durumun tespit edilmesini isterim.