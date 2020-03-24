Putin koronavirüs hastalarını böyle ziyaret etti

Dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan koranavirüs, Rusya'ya da sıçradı. Moskova'da koronavirüs pozitif çıkan hastaları ziyaret eden Putin'in, koruyucu kıyafet giyerken görüntüleri paylaşıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Kommunarka bölgesindeki corona virüs vakalarının tedavi edildiği hastaneyi ziyaret etti. Hastane personeli ile etrafı çevrelenen Putin, sarı renkli koruyucu kıyafetini giydi ve hastaların olduğu alana girmeden önce solunum cihazı takıldı. Hastanenin en riskli yerine girmeden önce ise Putin'e bir çift koruyucu plastik bot ve mavi eldiven verildi. Putin'e hastanenin başhekimi Denis Protsenko da eşlik etti. Putin başhekim ve hastane çalışanlarına teşekkür etti. RUSYA'DA İLK ÖLÜM 5 GÜN ÖNCE YAŞANMIŞTI Ülkede corona virüs nedeniyle 438 kişi enfekte oldu.