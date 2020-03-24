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Haberler Galeri Putin koronavirüs hastalarını böyle ziyaret etti

Putin koronavirüs hastalarını böyle ziyaret etti

Dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan koranavirüs, Rusya'ya da sıçradı. Moskova'da koronavirüs pozitif çıkan hastaları ziyaret eden Putin'in, koruyucu kıyafet giyerken görüntüleri paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 24 Mart 2020 Salı 18:46 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020 Salı 18:47
Putin koronavirüs hastalarını böyle ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Kommunarka bölgesindeki corona virüs vakalarının tedavi edildiği hastaneyi ziyaret etti.

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Putin koronavirüs hastalarını böyle ziyaret etti

Hastane personeli ile etrafı çevrelenen Putin, sarı renkli koruyucu kıyafetini giydi ve hastaların olduğu alana girmeden önce solunum cihazı takıldı.

Putin koronavirüs hastalarını böyle ziyaret etti

Hastanenin en riskli yerine girmeden önce ise Putin'e bir çift koruyucu plastik bot ve mavi eldiven verildi.

Putin koronavirüs hastalarını böyle ziyaret etti

Putin'e hastanenin başhekimi Denis Protsenko da eşlik etti. Putin başhekim ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Putin koronavirüs hastalarını böyle ziyaret etti

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