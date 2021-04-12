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Ramazan ayı fazileti nedir? Ramazan'da her gün okunacak dualar ve yapılacak ibadetler neler?
Ramazan ayı fazileti nedir? Ramazan'da her gün okunacak dualar ve yapılacak ibadetler neler?
Ramazanı ayı fazileti nedir? Ramazan'da hangi dualar okunur? Ramazan ayı, bir yıl boyunca hasretle yolunu beklediğimiz rahmet ayıdır. İmanın, ibadetin, güzel ahlakın, ümmet bilincinin ve İslam kardeşliğinin pekiştiği müstesna bir zaman dilimidir. On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte okunacak dualar ve yapılması gerekenler gündeme geldi. Peki, Ramazan ayı fazileti nedir? Ramazan'da her gün okunacak dualar ve yapılacak ibadetler neler?
Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:47
Ramazan ayı fazileti nedir? Ramazan okunacak dualar neler? Ramazan, yaz sonunda yağıp yeryüzünü kir ve tozdan temizleyen güz yağmuru gibi müminleri günahlardan arındıran tövbe ayıdır. Ramazan ayının bereketinden istifade etmeye hazırlanan vatandaşlar, Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan ayı ibadetleri ile ilgili detayları sizler için derledik. Peki, Ramazan ayı fazileti nedir? Ramazan'da her gün okunacak dualar ve yapılacak ibadetler neler? İşte ayrıntılar...
RAMAZAN AYI FAZİLETİ NEDİR?
Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?
Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:
* Oruç tutmak
* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak
* Kur'an okumak
* Namazları cemaatle kılmak
* Sahur yapmak
* İftar ettirmek
* Kadir Gecesini aramak
* Sabretmek
* İhsan ve ikramda bulunmak
* Tövbe etmek
* Cenneti istemek
* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek
* Ramazan umresi yapmak
* Açları doyurmak
RAMAZAN AYINDA HER GÜN OKUNACAK DUALAR NELER?
Aşağıdaki büyük fazilet ve sevapları olduğu bildirilen duaları, İbn-i Abbas Resulullah'tan (s.a.a) nakletmiştir:
1. Günün Duası: Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!