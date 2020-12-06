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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili merak edilenleri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile ilgili son durumu değerlendirerek, aşı ile ilgili merak edilen soruları da yanıtladı. Kimler ne zaman aşı olacak? Kaç kişi aşılanacak? Çin aşısı zorunlu mu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 6 Aralık 2020 Pazar 09:19Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2020 Pazar 09:26
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Sağlık Bakanı Koca, COVİD-19 salgınında son durumu değerlendirdi: İnaktif aşı daha güvenilir. Ben de olacağım. Dünya birinci dalgada... İstanbul 3. zirveyi, Anadolu 2. zirveyi gördü