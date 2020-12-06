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Haberler Galeri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili merak edilenleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili merak edilenleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile ilgili son durumu değerlendirerek, aşı ile ilgili merak edilen soruları da yanıtladı. Kimler ne zaman aşı olacak? Kaç kişi aşılanacak? Çin aşısı zorunlu mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2020 Pazar 09:19 Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2020 Pazar 09:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili merak edilenleri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, COVİD-19 salgınında son durumu değerlendirdi: İnaktif aşı daha güvenilir. Ben de olacağım. Dünya birinci dalgada... İstanbul 3. zirveyi, Anadolu 2. zirveyi gördü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili merak edilenleri açıkladı

Aşılar ne kadar koruyucu olacak?
Virüsün inaktif hale getirildiği aşıların 6-8 ay-bir yıl koruyucu olduğunu biliyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili merak edilenleri açıkladı

Aşılama süreci nasıl işleyecek?
Aile sağlık merkezleri, aile hekimleri, hastaneler hepsi devreye girecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili merak edilenleri açıkladı

Aşı karşıtlığı hakkında görüşleriniz neler?
En güvenilir olan inaktif aşı. Diğer aşı virüsün genetik yapısıyla ilgili. İlk kez uygulanan sentetik bir aşı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili merak edilenleri açıkladı

Aşı teslimleri hangi takvimde işleyecek?
11 Aralık'tan sonra başlayacak. İnaktif aşıyı özellikle tercih ettik.

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