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Seçimlerden Başkan Erdoğan zaferle çıktı! Batı medyasının manşetlerine sandıktan kapak geldi
Seçimlerden Başkan Erdoğan zaferle çıktı! Batı medyasının manşetlerine sandıktan kapak geldi
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri tamamlandı. Sandığa giden milyonlarca vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Başkan Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'nu tarihi oy farkıyla geçerek seçimlerden zaferle çıktı. Erdoğan'ın sandıktan çıkan galibiyeti geniş yankı uyandırdı. Tetikçilik yapan batı medyası ise kirli oyunlarıyla beraber hüsrana uğradı.
Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 00:58
Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 00:58
Tüm dünyanın anbean takip ettiği Türkiye seçimlerinin galibi belli oldu. İlk turun gerçekleştiği 14 Mayıs seçim tarihinin belli olmasından bu yana, Batılı ülkelerin de 1 numaralı gündem maddesi haline gelen Türkiye seçimlerinde zafer Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu. 14 Mayıs öncesinde Batı medyası, aldıkları emirle Türk seçmeni yönlendirmek adına kirli bir propaganda ağı başlatırken, 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu için eşi benzeri görülmemiş bir algı operasyonu yürüttü.
TETİKÇİ BATI DÜĞMEYE BASMIŞTI
Bir kez daha "Türkiye Lideri" olarak seçilen Başkan Erdoğan'ın zaferi, tüm dünyanın gündemine oturdu. Seçim tarihinin belli olmasından bu yana adeta nefes almadan operasyona girişen Batı medyası, Erdoğan nefretini yaymak için elinden geleni yaptı.
"DEMOKRASİ YOK" YALANI ÇÜRÜDÜ
Türkiye'nin bağımsız politikasına son vermek isteyen, küresel çete, manipülasyon silahını medya aracılığıyla çekti. "İstediğimizi yaptırırız" ve "Türkiye'de Batı'nın sözü geçer" amacıyla harekete geçen Batı medyası açık açık destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon için eşi benzeri görülmemiş bir kampanya yürüttü.
Servis edilen haber, analiz, kapak ve hatta belgesellerle Türkiye'de demokrasi olmadığına yönelik bir algı operasyonu için düğmeye basan küresel çetenin yönetimi altındaki Batı medyası Türkiye siyasetine de açık açık müdahalede bulundu.
İlk günden bu yana "Türkiye'de demokrasi yok" yalanlarını ortaya atan Batı medyasına en güzel cevabı ise Türk halkı verdi. Yüzde 88'in üstünde bir katılımla gerçekleşen seçimlerle beraber Batı medyasının yürüttüğü kirli operasyon da suya düştü.