Seçimlerden Başkan Erdoğan zaferle çıktı! Batı medyasının manşetlerine sandıktan kapak geldi

Tüm dünyanın anbean takip ettiği Türkiye seçimlerinin galibi belli oldu. İlk turun gerçekleştiği 14 Mayıs seçim tarihinin belli olmasından bu yana, Batılı ülkelerin de 1 numaralı gündem maddesi haline gelen Türkiye seçimlerinde zafer Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu. 14 Mayıs öncesinde Batı medyası, aldıkları emirle Türk seçmeni yönlendirmek adına kirli bir propaganda ağı başlatırken, 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu için eşi benzeri görülmemiş bir algı operasyonu yürüttü.