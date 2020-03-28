Simgelerin köprüsünde kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

Avrupa ve Asya ankraj bloku imalatlarının yüzde 99'luk bölümünün tamamlanmasının ardından viyadük imalatlarına başlandı. Viyadüklerin yerleştirileceği tabliyelerin imalatı ise sürüyor. Tabliyelerin sevki itme-sürtme metoduyla gerçekleştirilecek. Köprünün Avrupa yakasında 680 metre, Asya yakasında da 365 metre viyadük girişi bulunacak.

Otoyol çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak ve sanat yapıları işleri devam ederken, bugüne kadar 11 alt geçit ile 83 menfezin yapımı tamamlandı. 11 alt geçit, 17 üst geçit, 4 köprü, 31 kutu menfez, 4 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan 1 betonarme viyadüğün inşa çalışmaları sürüyor.