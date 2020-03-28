  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri "Simgelerin köprüsü"nde kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

"Simgelerin köprüsü"nde kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz ayaklarında 24 adet blok üst üste konularak 230 metre yüksekliğe ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2020 Cumartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020 Cumartesi 11:38
Simgelerin köprüsünde kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkisi ile Asya tarafındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi arasında yer alacak köprü için çalışmalar gece gündüz sürdürülüyor.

Deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında yapılan çalışmalarda önemli aşama kaydedildi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konulmaya devam ediyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Simgelerin köprüsünde kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselerek Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkler açıkça görülmeye başlandı, 32 bloktan 24'ünün yerleştirilmesiyle 230 metre yüksekliğe ulaşıldı.

Çalışma kapsamında inşa sahasındaki bölgede 3,5 milyon metreküp kazı yapıldı. Dolgu yapılacak 26 milyon metreküplük alanda ise 7 milyon metreküpten fazla gerçekleşme sağlandı.

Simgelerin köprüsünde kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

Avrupa ve Asya ankraj bloku imalatlarının yüzde 99'luk bölümünün tamamlanmasının ardından viyadük imalatlarına başlandı. Viyadüklerin yerleştirileceği tabliyelerin imalatı ise sürüyor. Tabliyelerin sevki itme-sürtme metoduyla gerçekleştirilecek. Köprünün Avrupa yakasında 680 metre, Asya yakasında da 365 metre viyadük girişi bulunacak.

Otoyol çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak ve sanat yapıları işleri devam ederken, bugüne kadar 11 alt geçit ile 83 menfezin yapımı tamamlandı. 11 alt geçit, 17 üst geçit, 4 köprü, 31 kutu menfez, 4 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan 1 betonarme viyadüğün inşa çalışmaları sürüyor.

Simgelerin köprüsünde kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

ÇALIŞMALAR 24 SAAT ESASINA GÖRE YÜRÜTÜLÜYOR

Projede, 649'u mühendis 5 bine yakın personel ve 895 iş makinesi 24 saat vardiya esasıyla çalışıyor. Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak.

Simgelerin köprüsünde kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Koronavirüs ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken açıklama
Koronavirüs ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken açıklama
  • SON DAKİKA