SON DAKİKA: Aydın Söke’de sosyete pazarından 4 milyonluk vurgun! CHP’li Başkan hedefte...

Olayın bir yolsuzluk operasyonuna dönüştüğünü vurgulayan Atalay, "Bana 'genel merkeze gönderdik' dedikleri paranın gerçekten CHP Genel Merkezi'ne gittiğine artık inanmıyorum. Bu paraların birilerinin cebine girmesi için kurgulanmış bir senaryo olduğu ortada. Bu işin arkasında büyük bir oyun var. Pazarın diğer ortakları da hesap sormaya başladı. 'Parayı CHP'ye verdik' dediniz, o zaman neden kimse açıklama yapamıyor? Yok mu bunun bir belgesi? Nereye gitti bu milyonlar?" diye konuştu. Atalay, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını belirterek, "Allah büyük, sabır!" dedi. Atalay'ın bu şok edici açıklamalarına rağmen CHP'li Söke Belediyesi ve Başkan Mustafa İberya Arıkan sessizliğini koruyor. Söke halkı, belediyeden ve CHP Genel Merkezi'nden derhal bir açıklama yapılmasını istiyor.