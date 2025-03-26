SON DAKİKA: Aydın Söke'de sosyete pazarından 4 milyonluk vurgun! CHP'li Başkan hedefte...
Son dakika haberi: Aydın'da Sökespor'a gelir sağlamak amacıyla kurulan Sosyete Pazarı, büyük bir yolsuzluk skandalının merkezine oturdu. Sökespor eski Başkanı Gökhan Atalay, kulüp başkanlığını bırakmasının ardından CHP'li Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı hedef aldı.
MURAT ŞENBAKLAVACI
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Aydın'da Sökespor'a gelir sağlamak amacıyla kurulan Sosyete Pazarı, büyük bir yolsuzluk skandalının merkezine oturdu. Sökespor eski Başkanı Gökhan Atalay, kulüp başkanlığını bırakmasının ardından CHP'li Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı hedef aldı.
İnfiale yol açan iddiada bahsi geçen 4 milyon TL'nin akıbeti belirsizliğini korurken, Başkan Mustafa İberya Arıkan'dan konuyla ilgili açıklama gelmedi.
BASKIYLA İŞ YAPTILAR Atalay, kendi döneminde kulübü maddi sıkıntılardan kurtarmak amacıyla hayata geçirilen projelerden biri olan Sosyete Pazarı üzerinden CHP Genel Merkezi'ne 4 milyon lira bağış yapıldığını öne sürdü. Ancak bu bağışın gerçekten genel merkeze gidip gitmediği konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.
Atalay, Sosyete Pazarı projesinin başlangıç aşamasında Belediye Başkanı Arıkan'ın olumlu yaklaştığını ancak daha sonra projeyi belediyenin belirlediği bir firma üzerinden yürütmesi için kendisine baskı yapıldığını iddia etti. Atalay, aksi halde kulübün diğer projelerinin de engelleneceği tehdidiyle karşılaştığını söyledi.
BAŞKAN HALA SESSİZ Atalay'ın açıklamalarına göre, pazarın işletme sürecinde yapılan anlaşmalar sonucunda gelirlerin 3 milyon TL'si Sökespor'a, 3 milyon TL'si Söke Belediyesi'ne ve 4 milyon TL'si CHP Genel Merkezi'ne aktarılacaktı. Ancak bu paranın gerçekten CHP Genel Merkezi'ne ulaşıp ulaşmadığı konusunda ciddi soru işaretleri oluştu.
Olayın bir yolsuzluk operasyonuna dönüştüğünü vurgulayan Atalay, "Bana 'genel merkeze gönderdik' dedikleri paranın gerçekten CHP Genel Merkezi'ne gittiğine artık inanmıyorum. Bu paraların birilerinin cebine girmesi için kurgulanmış bir senaryo olduğu ortada. Bu işin arkasında büyük bir oyun var. Pazarın diğer ortakları da hesap sormaya başladı. 'Parayı CHP'ye verdik' dediniz, o zaman neden kimse açıklama yapamıyor? Yok mu bunun bir belgesi? Nereye gitti bu milyonlar?" diye konuştu. Atalay, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını belirterek, "Allah büyük, sabır!" dedi. Atalay'ın bu şok edici açıklamalarına rağmen CHP'li Söke Belediyesi ve Başkan Mustafa İberya Arıkan sessizliğini koruyor. Söke halkı, belediyeden ve CHP Genel Merkezi'nden derhal bir açıklama yapılmasını istiyor.