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Haberler Galeri Son dakika: Başkan Erdoğan MKEK'teki açılışta müjdeler verdi

Son dakika: Başkan Erdoğan MKEK'teki açılışta müjdeler verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız" dedi

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 19:32 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 19:40
Son dakika: Başkan Erdoğan MKEK'teki açılışta müjdeler verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Açılışını yaptığımız patlayıcı tesisiyle yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve boran 105 taşınabilir OBÜSlerin ülkemize, savunma sanayimize, TSK'mıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. MKEK tesislerinde incelemelerde de buılunan Başkan Erdoğan, açılış sonrasında art arda müjdeler verdi, memur maaşlarının 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını, esnafa kira desteğinin de 1 ay uzatıldığını ifade etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan MKEK'teki açılışta müjdeler verdi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı'nda yaptığı konuşmadan satırbaşları:

Açılışını yaptığımız patlayıcı tesisiyle yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve boran 105 taşınabilir OBÜSlerin ülkemize, savunma sanayimize, TSK'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Son dakika: Başkan Erdoğan MKEK'teki açılışta müjdeler verdi

Eskilerin hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu sela diye ifade ettikleri gibi barışı korumanın yolu her türlü saldırıya hazırlıklı olmaktan geçiyor. Bu alanda dünyanın önünde olduğumuz dönemleri yaşadık ancak daha sonra savunma sanayimiz gerilemiştir.

Son dakika: Başkan Erdoğan MKEK'teki açılışta müjdeler verdi

Sultan 2. Abdulhamid döneminde yerli silah sanayi için atılan adımlar Cumhuriyet'in ilk yıllarının ardından yerini atalete bırakmıştır. İstiklalin yolunun asker sayısı kadar hatta ondan daha ziyade silahı, teknolojisi ve eğitimiyle güçlü bir ordudan geçtiği bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Son 19 yıldır savunma sanayimizi her alanda yüksek teknolojiye, araştırma ve geliştirmeye dayalı yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Verdiğimiz emeklerin, tahsis ettiğimiz kaynakların karşılığını birer birer alıyoruz.

Son dakika: Başkan Erdoğan MKEK'teki açılışta müjdeler verdi

Bu kurumumuz şartlar ne olursa olsun ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. İmalat-ı harbiye Kurtuluş Savaşı yıllarında fedakar ustalarıyla cephaneler üretmiştir. Entegre üretim yapabilen dünyadaki ender kuruluşlardan biridir.

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