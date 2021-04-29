Son dakika: Başkan Erdoğan MKEK'teki açılışta müjdeler verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Açılışını yaptığımız patlayıcı tesisiyle yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve boran 105 taşınabilir OBÜSlerin ülkemize, savunma sanayimize, TSK'mıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. MKEK tesislerinde incelemelerde de buılunan Başkan Erdoğan, açılış sonrasında art arda müjdeler verdi, memur maaşlarının 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını, esnafa kira desteğinin de 1 ay uzatıldığını ifade etti.