  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Son dakika: İstiklal Caddesi'nin kana bulayan kalleşin kaldığı ev görüntülendi!

Son dakika: İstiklal Caddesi'nin kana bulayan kalleşin kaldığı ev görüntülendi!

Son dakika haberine göre; Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen alçak saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen emniyet ekipleri, hain teröristin adresini tespit etti. Kıskıvrak yakalanan saldırganın kaldığı ev görüntülenirken, komşuları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 14:19 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 14:19
Son dakika: İstiklal Caddesi’nin kana bulayan kalleşin kaldığı ev görüntülendi!

Son dakika haberleri: İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde dün bir bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Yaralılardan 55'i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Son dakika: İstiklal Caddesi’nin kana bulayan kalleşin kaldığı ev görüntülendi!

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu öğrenilirken, patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edildi.

Son dakika: İstiklal Caddesi’nin kana bulayan kalleşin kaldığı ev görüntülendi!

Saldırının ardından emniyet ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganı tespit edip saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Patlayıcıyı bırakan teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu tespit edilirken, saldırganın yakalandığı ev DHA tarafından görüntülendi. İşte detaylar...

Son dakika: İstiklal Caddesi’nin kana bulayan kalleşin kaldığı ev görüntülendi!

1200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.

Son dakika: İstiklal Caddesi’nin kana bulayan kalleşin kaldığı ev görüntülendi!

TERÖRİSTİN EVİ GÖRÜNTÜLENDİ

Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiğini tespit etti.

  • SON DAKİKA