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Son dakika: Kalleş teröristin kaldığı ev görüntülendi! Komşularından şoke eden açıklamalar!
Son dakika: Kalleş teröristin kaldığı ev görüntülendi! Komşularından şoke eden açıklamalar!
Son dakika haberine göre; Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen alçak saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen emniyet ekipleri, hain teröristin adresini tespit etti. Kıskıvrak yakalanan saldırganın kaldığı ev görüntülenirken, komşuları şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 14:19
Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 14:54
Son dakika haberleri: İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde dün bir bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Yaralılardan 55'i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu öğrenilirken, patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edildi.
Saldırının ardından emniyet ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganı tespit edip saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Patlayıcıyı bırakan teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu tespit edilirken, saldırganın yakalandığı ev DHA tarafından görüntülendi. İşte detaylar...
1200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.
TERÖRİSTİN EVİ GÖRÜNTÜLENDİ
Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiğini tespit etti.