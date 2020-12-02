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Sular çekilince ortaya çıktı! İzmir'de dikkat çeken manzara
İzmir'de, doluluk oran düşen Tahtalı Barajı'nda sular altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı. Bu arada Tahtalı Barajı'nda 2 Aralık itibariyle kullanılabilir su miktarının 101 milyon 663 bin metreküp olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 15:09Güncelleme Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 15:09
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Yaz ve sonbaharda az yağış alan İzmir'de, kente içme suyu sağlayan barajların su hacmi önemli seviyede azalmasıyla Tahtalı Barajı'nda da su seviyesi düştü.