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Sular çekilince ortaya çıktı! İzmir'de dikkat çeken manzara

İzmir'de, doluluk oran düşen Tahtalı Barajı'nda sular altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı. Bu arada Tahtalı Barajı'nda 2 Aralık itibariyle kullanılabilir su miktarının 101 milyon 663 bin metreküp olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 15:09 Güncelleme Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 15:09
Sular çekilince ortaya çıktı! İzmir'de dikkat çeken manzara

Yaz ve sonbaharda az yağış alan İzmir'de, kente içme suyu sağlayan barajların su hacmi önemli seviyede azalmasıyla Tahtalı Barajı'nda da su seviyesi düştü.

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Sular çekilince ortaya çıktı! İzmir'de dikkat çeken manzara

Geçen yılın aralık ayında yüzde 65 civarında doluluk oranına sahip barajda bu rakam yüzde 35 olarak kayıtlara geçti.

Sular çekilince ortaya çıktı! İzmir'de dikkat çeken manzara

Barajdaki su oranın düşmesiyle sular altında kalan Eski Buruncuk köyünün de kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Sular çekilince ortaya çıktı! İzmir'de dikkat çeken manzara

Su altında kalan cami ve minaresi yeniden ortaya çıktı. Cami yakınındaki yıkık binalar içinde midyeler de dikkati çekti.

Sular çekilince ortaya çıktı! İzmir'de dikkat çeken manzara

Bu arada Tahtalı Barajı'nda 2 Aralık itibariyle kullanılabilir su miktarının 101 milyon 663 bin metreküp olduğu öğrenildi.

AA

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