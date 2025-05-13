Ayrıca, Çelik'in olay günü telefonla görüşme yaptığı, ancak olay yerinde telefonunun bulunamadığı ifade edildi.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR SORUŞTURULMADI"

Dilekçede özellikle dikkat çeken bir diğer unsur ise olayla bağlantılı olabilecek üçüncü kişilere yönelik yeterli araştırmanın yapılmamış olması. Şüphelinin telefonunun kimler tarafından alındığı, olay yerindeki kamera kayıtlarının incelenip incelenmediği ve delillerin BTK kayıtlarıyla desteklenip desteklenmediği netlik kazanmadı.