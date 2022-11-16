Taksim'i kana bulayan hainle ilgili yeni detaylar! Bombayı koymadan önce elinde taşıdığı kırmızı gülün anlamı ne? Neden 40 dakika bekledi?

Son dakika haberine göre Beyoğlu İstiklal Caddesi'ni kana bulayan hain terörist olaydan 10 sonra yakalandı. Kimliği belli olan Suriye uyruklu terörist, polise verdiği ilk ifadesinde PKK/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğunu ve saldırı talimatını Kobani'den aldığını itiraf etti. Öte yandan gelen son dakika detaylarına göre, patlamadan önce kalleş teröristin elinde olay boyunca elinde taşığı güllerin ve patlamayı gerçekleştirmeden önce neden 40 dakika oturduğunun sırrı çözüldü. İşte detaylar...