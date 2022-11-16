Taksim'i kana bulayan hainle ilgili yeni detaylar! Bombayı koymadan önce elinde taşıdığı kırmızı gülün anlamı ne? Neden 40 dakika bekledi?

Kırmızı Gül, kaçışı boyunca terörist Ahlam Albashir'in elindeydi.

NEDEN 40 DAKİKA BEKLEDİ?

Saat 15.17'de Taksim Meydanı'nda yürüyen ve İstiklal Caddesi'ne giriş yapan Ahlam Albashir, saat 15.30'da İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı banka oturdu. 40 dakika boyunca bankta oturarak vakit geçirdi. Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK üyesi Ahlam Albashir ile birlikte hareket eden ve kalleş terör saldırısı organizasyonunun içerisinde bulunan bir örgüt üyesi, Ahlam Albashir'in bankta otururken fotoğraflarını çekti ve hemen Ahlam Albashir ile firari Bilal Hassan'ın İstanbul'a gelişini sağlayan ve Ayn El Arab'tan saldırının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderdi.