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Haberler Galeri Taksim'i kana bulayan hainle ilgili yeni detaylar! Bombayı koymadan önce elinde taşıdığı kırmızı gülün anlamı ne? Neden 40 dakika bekledi?

Taksim'i kana bulayan hainle ilgili yeni detaylar! Bombayı koymadan önce elinde taşıdığı kırmızı gülün anlamı ne? Neden 40 dakika bekledi?

Son dakika haberine göre Beyoğlu İstiklal Caddesi'ni kana bulayan hain terörist olaydan 10 sonra yakalandı. Kimliği belli olan Suriye uyruklu terörist, polise verdiği ilk ifadesinde PKK/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğunu ve saldırı talimatını Kobani'den aldığını itiraf etti. Öte yandan gelen son dakika detaylarına göre, patlamadan önce kalleş teröristin elinde olay boyunca elinde taşığı güllerin ve patlamayı gerçekleştirmeden önce neden 40 dakika oturduğunun sırrı çözüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 14:55 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 15:36
Taksim'i kana bulayan hainle ilgili yeni detaylar! Bombayı koymadan önce elinde taşıdığı gülün sırrı çözüldü
Taksim’i kana bulayan hainle ilgili yeni detaylar! Bombayı koymadan önce elinde taşıdığı gülün sırrı çözüldü

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain terör saldırısıyla ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

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Taksim'i kana bulayan hainle ilgili yeni detaylar! Bombayı koymadan önce elinde taşıdığı gülün sırrı çözüldü
Taksim’i kana bulayan hainle ilgili yeni detaylar! Bombayı koymadan önce elinde taşıdığı gülün sırrı çözüldü

ÇİÇEĞİ ÖNCE ALMAK İSTEMEDİ

Saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) kaçarken elinde bulunan Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü

Taksim'i kana bulayan hainle ilgili yeni detaylar! Bombayı koymadan önce elinde taşıdığı gülün sırrı çözüldü
Taksim’i kana bulayan hainle ilgili yeni detaylar! Bombayı koymadan önce elinde taşıdığı gülün sırrı çözüldü

İstiklal Caddesi'ndeki banka oturan terörist Ahlam Albashir'i bankta otururken gören bir çiçek satıcısı Ahlam Albashir'in yanına gelerek çiçek satmak istedi.

Taksim'i kana bulayan hainle ilgili yeni detaylar! Bombayı koymadan önce elinde taşıdığı gülün sırrı çözüldü
Taksim’i kana bulayan hainle ilgili yeni detaylar! Bombayı koymadan önce elinde taşıdığı gülün sırrı çözüldü

KAÇARKEN ATMADI

Ahlam Albashir önce çiçeği satın almak istemedi. Çiçek satıcısı ısrarcı olunca hem çiçek satıcısını hızlı bir şekilde başından göndermek hem de kaçarken dikkat çekmemek için çiçeği satın aldı.

Taksim'i kana bulayan hainle ilgili yeni detaylar! Bombayı koymadan önce elinde taşıdığı gülün sırrı çözüldü
Taksim’i kana bulayan hainle ilgili yeni detaylar! Bombayı koymadan önce elinde taşıdığı gülün sırrı çözüldü

Kırmızı Gül, kaçışı boyunca terörist Ahlam Albashir'in elindeydi.

NEDEN 40 DAKİKA BEKLEDİ?

Saat 15.17'de Taksim Meydanı'nda yürüyen ve İstiklal Caddesi'ne giriş yapan Ahlam Albashir, saat 15.30'da İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı banka oturdu. 40 dakika boyunca bankta oturarak vakit geçirdi. Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK üyesi Ahlam Albashir ile birlikte hareket eden ve kalleş terör saldırısı organizasyonunun içerisinde bulunan bir örgüt üyesi, Ahlam Albashir'in bankta otururken fotoğraflarını çekti ve hemen Ahlam Albashir ile firari Bilal Hassan'ın İstanbul'a gelişini sağlayan ve Ayn El Arab'tan saldırının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderdi.

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