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Haberler Galeri Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu!

Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu!

Son dakika haberine göre; Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Ermenistan'ın sivillere yönelik Gence saldırısının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 08:26 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 08:39
Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu!
Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu!

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti.

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Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu!
Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu!

Ermeni ordusu, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri "orta menzilli balistik" füzeyle uykudayken vurdu. Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.

Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu!
Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 40'den fazla evin yıkıldığını duyurdu.

Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu!
Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu!

BALESTİK FÜZEYLE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Öte yandan, Ermeni güçlerinin Gence'deki sivilleri "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.

Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu!
Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu!

ENKAZ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürüyor, arama kurtarma çalışamalarına arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı ifade edildi.

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