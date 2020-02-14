  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat

TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin İdlib kentine sevkiyat gerçekleştirildi. Sabah sınırdan geçirilen, obüs ve tankların da olduğu 100'den fazla araçlık konvoyla İdlib'e ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2020 Cuma 14:35
TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat

Rejimin, destekçileri ile ele geçirmek için karadan ve havadan ateş altına aldığı ve 2 milyona yakın kişinin saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı İdlib'de, garantör ülke olarak asker bulunduran TSK, sahip olduğu üs bölgelerine tahkimatını sürdürüyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat

Son zamanlarda Türk askerlerinin hedef alındığı saldırıların ardından rejime misliyle karşılık veren TSK, sabah saatlerinde İdlib'e askeri personel ve araç takviyesi yaptı. Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapılan; tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat yüklü kamyon ve zırhlı iş makinelerinin olduğu 100'den fazla araçlık konvoyla İdlib'e ulaşıldı.

TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat

Konvoy ile daha sonra Eriha yönüne ilerlendi. Konvoydaki askeri personel ve araçların, İdlib'de bulunan gözlem noktaları ile yeni oluşturulan kontrol noktalarında konuşlanacağ belirtildi.

TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat

Öte yandan TSK konvoyunun geçişi sırasında bazı Suriyeli siviller, Türk askerlerine el sallayarak, sevgi gösterisinde bulundu.

DHA

TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Başkan Erdoğan Pakistan tarihine geçti! İşte o anlar...
Başkan Erdoğan Pakistan tarihine geçti! İşte o anlar...
BİZE ULAŞIN