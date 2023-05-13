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Haberler Galeri Türkiye sandığa gidiyor! Seçim sonuçları canlı ve anlık yeniasir.com.tr’de olacak

Türkiye sandığa gidiyor! Seçim sonuçları canlı ve anlık yeniasir.com.tr’de olacak

Türkiye, yarın sabah 08.00 itibarıyla 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için sandık başına gidecek. Bununla birlikte akıllarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Oy verirken seçmen bilgi kağıdı bulunması şart mı? Kimliksiz oy kullanılır mı? Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Deprem bölgesinde oy nasıl kullanılacak? Seçim günü yasakları neler? Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? 14 Mayıs Pazar 2023 seçimi sonuçlarına anlık olarak yeniasir.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:43 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 11:42
Türkiye sandığa gidiyor! Seçim sonuçları canlı ve anlık yeniasir.com.tr’de olacak

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine saatler kaldı. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek son yılların en kritik seçimi için Türkiye sandık başına gidecek. Bu tarihi günde il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları anbean yeniasir.com.tr'de olacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdıkran sonra oy oranları okuyucularla buluşacak. İstanbul, İzmir, Ankara seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? 14 Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçları için yeniasir.com.tr'yi takip edebilirsiniz.

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Türkiye sandığa gidiyor! Seçim sonuçları canlı ve anlık yeniasir.com.tr’de olacak

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak.

Seçimde yarın yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.

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Türkiye sandığa gidiyor! Seçim sonuçları canlı ve anlık yeniasir.com.tr’de olacak

08.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA OY KULLANILACAK

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde yarın saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDININ GETİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYACAK

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

YENİ ASIR SEÇİM EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

Türkiye sandığa gidiyor! Seçim sonuçları canlı ve anlık yeniasir.com.tr’de olacak

İKİ AYRI OY PUSULASI AYNI ZARFA KOYULACAK

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİM

YSK, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle çeşitli önlemler aldı. Depremden etkilenen illerdeki eksiklikleri tespit eden YSK, çalışmalar sonucu illerde kurulan konteynerlerde seçimin sağlıklı yürütülmesi için hazırlıklarını yaptı.

Bölgede eskiden hangi okullara sandık kuruluyorsa aynı okullara yine sandık kurulacak. Okullar yıkılmış ya da hasar görmüş ise bahçesine veya yakın bir alana konteyner konarak oyların kullanılması sağlanacak.

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Türkiye sandığa gidiyor! Seçim sonuçları canlı ve anlık yeniasir.com.tr’de olacak

133 BİN SEÇMEN DİĞER İLLERE KAYITLARINI ALDIRDI

Depremden etkilenen seçmenler, adres kaydını nereye aldırırsa orada oy kullanacak, oylar o seçim çevresi için sayılacak. Deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmen diğer illere kayıtlarını aldırdı.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Bu seçimde ayrıca ilk kez, kendileri için hazırlanan şablonla oy kullanacak görme engelliler için her sandığa şablon gönderilecek.

GÜMRÜKLERDE OY KULLANMA İŞLEMLERİ DEVAM

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri, yarın saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar, yarın tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

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