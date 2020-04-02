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Türkiye'de hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte il il rakamlar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı. Peki hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte Türkiye'nin il il koronavirüs vaka sayısı...
Giriş Tarihi: 2 Nisan 2020 Perşembe 10:58
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı basın toplantısında il il vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.
Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.
Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.
Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:
Adana 197 Adıyaman 26 Ağrı 29 Aksaray 4 Amasya 24 Ankara 712 Afyon 11 Antalya 95 Ardahan 5 Artvin 15 Aydın 12
Balıkesir 87 Bartın 8 Batman 7 Bayburt 18 Bilecik 5 Bingöl 8 Bitlis 22 Bolu 6 Burdur 2 Bursa 135 Çanakkale 24 Çankırı 13 Çorum 29 Denizli 81 Diyarbakır 26 Düzce 21