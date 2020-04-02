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Haberler Galeri Türkiye'de hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte il il rakamlar...

Türkiye'de hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte il il rakamlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı. Peki hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte Türkiye'nin il il koronavirüs vaka sayısı...

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2020 Perşembe 10:58
Türkiye'de hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte il il rakamlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı basın toplantısında il il vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.

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Türkiye'de hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte il il rakamlar...

Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.

Türkiye'de hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte il il rakamlar...

Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.

Türkiye'de hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte il il rakamlar...

Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:

Adana 197
Adıyaman 26
Ağrı 29
Aksaray 4
Amasya 24
Ankara 712
Afyon 11
Antalya 95
Ardahan 5
Artvin 15
Aydın 12

Türkiye'de hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte il il rakamlar...

Balıkesir 87
Bartın 8
Batman 7
Bayburt 18
Bilecik 5
Bingöl 8
Bitlis 22
Bolu 6
Burdur 2
Bursa 135
Çanakkale 24
Çankırı 13
Çorum 29
Denizli 81
Diyarbakır 26
Düzce 21

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