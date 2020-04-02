Türkiye'de hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte il il rakamlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı basın toplantısında il il vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.