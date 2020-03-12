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> Türkiye'de koronavirüs vakası çıkmasıyla vatandaşlar markete akın etti
Türkiye'de koronavirüs vakası çıkmasıyla vatandaşlar markete akın etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının olduğunu söylemesinin ardından vatandaşlar adeta marketlere akın etti. Çoğunlukla temizlik, hijyen ve bakliyat ürünleri alınırken eczanelerde de kolonya satışları patladı.
Giriş Tarihi: 12 Mart 2020 Perşembe 09:41Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020 Perşembe 09:45
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dün itibariyle Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de 1 kişinin virüse yakalandığını söyledi. Gece saatlerinde yapılan açıklamanın sabahında ise birçok vatandaş marketlere giderek alışveriş yapmaya başladı.
Hürriyet'in haberine göre Türkiye'nin dört bir yanından ajanslara ve sosyal medyaya marketlerdeki boş rafların fotoğrafları geldi. Salgının yayılabileceği endişesini taşıyan bazı vatandaşlar marketlere koştu. Vatandaşlar her ne kadar önlem amaçlı alışverişe koşsa da yaşanan panik hali eleştiri konusu da oldu.
2 AYLIK ALIŞVERİŞ Bir market çalışanının sözleri durumun ne kadar garip olduğunu özetliyordu: "Uzun yıllardır marketlerde çalışıyorum. Yaklaşık 1 yıldır da aynı yerde görev yapıyorum. Bugün (dün) yaşadıklarımız biraz farklıydı.
Her zaman mağazamızdan alışveriş yapan bir müşterimiz karısıyla birlikte geldi. 15 günde bir toplu alışveriş yaparlardı. Yani 15 günde ne kadarlık ürün tüketimleri olduğunu aşağı yukarı biliyorum. Ancak bu sefer yaptıkları alışveriş beni çok şaşırttı. Bütün market arabasını doldurmuşlardı.
Genelde kuru bakliyat ve makarna vardı. Kahvaltılık malzemeler de yoğunluktaydı. Aldıkları en az 2 aylık ihtiyaçlarıydı. Onlara neden bu kadar alışveriş yaptıklarını sordum. 'Önlem amaçlı yapıyoruz. Nasıl olsa aldıklarımız bozulmaz. Eğer sorun olmazsa da sıkıntı yaşamayız' dediler."