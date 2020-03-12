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Türkiye'de koronavirüs vakası çıkmasıyla vatandaşlar markete akın etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının olduğunu söylemesinin ardından vatandaşlar adeta marketlere akın etti. Çoğunlukla temizlik, hijyen ve bakliyat ürünleri alınırken eczanelerde de kolonya satışları patladı.

Giriş Tarihi: 12 Mart 2020 Perşembe 09:41 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020 Perşembe 09:45
Türkiye'de koronavirüs vakası çıkmasıyla vatandaşlar markete akın etti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dün itibariyle Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de 1 kişinin virüse yakalandığını söyledi. Gece saatlerinde yapılan açıklamanın sabahında ise birçok vatandaş marketlere giderek alışveriş yapmaya başladı.

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Türkiye'de koronavirüs vakası çıkmasıyla vatandaşlar markete akın etti

Hürriyet'in haberine göre Türkiye'nin dört bir yanından ajanslara ve sosyal medyaya marketlerdeki boş rafların fotoğrafları geldi. Salgının yayılabileceği endişesini taşıyan bazı vatandaşlar marketlere koştu. Vatandaşlar her ne kadar önlem amaçlı alışverişe koşsa da yaşanan panik hali eleştiri konusu da oldu.

Türkiye'de koronavirüs vakası çıkmasıyla vatandaşlar markete akın etti

2 AYLIK ALIŞVERİŞ
Bir market çalışanının sözleri durumun ne kadar garip olduğunu özetliyordu: "Uzun yıllardır marketlerde çalışıyorum. Yaklaşık 1 yıldır da aynı yerde görev yapıyorum. Bugün (dün) yaşadıklarımız biraz farklıydı.

Türkiye'de koronavirüs vakası çıkmasıyla vatandaşlar markete akın etti

Her zaman mağazamızdan alışveriş yapan bir müşterimiz karısıyla birlikte geldi. 15 günde bir toplu alışveriş yaparlardı. Yani 15 günde ne kadarlık ürün tüketimleri olduğunu aşağı yukarı biliyorum. Ancak bu sefer yaptıkları alışveriş beni çok şaşırttı. Bütün market arabasını doldurmuşlardı.

Türkiye'de koronavirüs vakası çıkmasıyla vatandaşlar markete akın etti

Genelde kuru bakliyat ve makarna vardı. Kahvaltılık malzemeler de yoğunluktaydı. Aldıkları en az 2 aylık ihtiyaçlarıydı. Onlara neden bu kadar alışveriş yaptıklarını sordum. 'Önlem amaçlı yapıyoruz. Nasıl olsa aldıklarımız bozulmaz. Eğer sorun olmazsa da sıkıntı yaşamayız' dediler."

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