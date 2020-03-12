Türkiye'de koronavirüs vakası çıkmasıyla vatandaşlar markete akın etti

Hürriyet'in haberine göre Türkiye'nin dört bir yanından ajanslara ve sosyal medyaya marketlerdeki boş rafların fotoğrafları geldi. Salgının yayılabileceği endişesini taşıyan bazı vatandaşlar marketlere koştu. Vatandaşlar her ne kadar önlem amaçlı alışverişe koşsa da yaşanan panik hali eleştiri konusu da oldu.