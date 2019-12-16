Türkiye'nin İHA hamlesi Rumlarda paniğe neden oldu!.

"Bu, istikrar sorunu yaşayan bölgede Türkiye'nin çıkardığı başka bir istikrarsızlık hareketidir" iddiasında bulunan Kyriakos Koushos, "Bu, hâlihazırda gergin olan bir bölgede durumu daha da kötüleştiriyor ve yatışmasına yardımcı olmuyor" dedi.