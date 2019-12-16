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Türkiye'nin İHA hamlesi Rumlarda paniğe neden oldu!.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nı İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı Hava Aracı (SİHA) üssü yapma kararı Rumlar'da paniğe neden oldu.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 16:41 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 16:41
Türkiye'nin İHA hamlesi Rumlarda paniğe neden oldu!.

Rum medyası, Dalaman'dan kalkan İHA'nın, Geçitkale'ye iniş haberini son dakika olarak geçerken Rum Hükümeti de ilk değerlendirmesini yaptı. Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos konunun uluslararası alana taşınabileceğini söyledi.

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Türkiye'nin İHA hamlesi Rumlarda paniğe neden oldu!.

"Bu, istikrar sorunu yaşayan bölgede Türkiye'nin çıkardığı başka bir istikrarsızlık hareketidir" iddiasında bulunan Kyriakos Koushos, "Bu, hâlihazırda gergin olan bir bölgede durumu daha da kötüleştiriyor ve yatışmasına yardımcı olmuyor" dedi.

Türkiye'nin İHA hamlesi Rumlarda paniğe neden oldu!.

Konunun uluslararası alanda kınanıp kınamayacağı yönündeki bir soryuya Rum Sözcü, "Bu yeni bir gelişme olarak inceleyeceğimiz bir şeydir. Bu konu Dışişleri Bakanı'yla görüşülecek ve kararlar alınacaktır" cevabını verdi.
DHA

Türkiye'nin İHA hamlesi Rumlarda paniğe neden oldu!.
Türkiye'nin İHA hamlesi Rumlarda paniğe neden oldu!.
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