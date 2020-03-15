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Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler devam ediyor. Türkiye'de de alınan tedbirler kapsamında umreden dönen vatandaşların bir kısmı, Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantinaya alındı.
Giriş Tarihi: 15 Mart 2020 Pazar 14:13
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Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süreleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki yurtlara yerleştirildi.
Bu kapsamda, Konya'daki Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah erkek öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin Konya Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle başka yurtlara nakledilmesinin ardından umreciler, Konya Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinin ardından polis eşliğinde otobüslerle yurtlara getirildi.
Umreden dönen vatandaşların yakınları, yurtların önünde bekledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıklamıştı.
Suudi Arabistan'daki umre ziyaretlerinin ardından Ankara'ya dönen vatandaşların, korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alınma süreci devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara Esenboğa Havalimanına inen uçakta bulunan umre yolcuları, belediye otobüsleri ile Gölbaşı ilçesindeki 3 farklı öğrenci yurduna yerleştirilerek karantina altına alınıyor.
ANKARA'DA 5 BİN 392 KİŞİ Bakanlıktan yapılan açıklamada; Ankara'daki Şehit Özel Harekat Yurdunda 2 bin 64, Milli İrade Yurdunda bin 880, Gölbaşı Yurdunda bin 448 kişi olmak üzere toplam 5 bin 392 kişinin yurtlarda kaldığı da bildirildi. Ankara'daki karantinaya alınma süreci halen sürüyor.