Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı

ANKARA'DA 5 BİN 392 KİŞİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Ankara'daki Şehit Özel Harekat Yurdunda 2 bin 64, Milli İrade Yurdunda bin 880, Gölbaşı Yurdunda bin 448 kişi olmak üzere toplam 5 bin 392 kişinin yurtlarda kaldığı da bildirildi.

Ankara'daki karantinaya alınma süreci halen sürüyor.