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Ünlü şefler seferber oldu! Deprem bölgesinde kazanlar kaynıyor!
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin oluşturduğu yıkımdan sonra tüm Türkiye'de yardım seferberliği başladı. Deprem bölgesine yardım yağarken, gastronomi dünyasından ünlü şefler de bölgeye gelerek depremzedelere dev kazanlarda yemek pişirdi.
Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 11:06Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 11:06
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Ünlü şefler seferber oldu! Deprem bölgesinde kazanlar kaynıyor!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Ünlü şefler, ekipleriyle seferber oldu.
Ünlü şefler seferber oldu! Deprem bölgesinde kazanlar kaynıyor!
Gastronomi dünyasının ünlü şefleri Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ, ekipleriyle birlikte İskenderun'da bir erkek öğrenci yurdundaydı. Ünlü şefler, gittikleri ilk gün 2 saat içinde 2 bin porsiyon çorba hazırladılar. Uludağ, "Dün de Osmaniye'deydik, orada işleyen bir sistem kurduk ve düzenli olarak günlük 50 bin yemek çıkıyor. Yardımlarımızı önce Kahramanmaraş merkeze, ardından çevre köylere dağıtımı sağlıyoruz" dedi.
Ünlü şefler seferber oldu! Deprem bölgesinde kazanlar kaynıyor!
Çiğdem Seferoğlu da ekibiyle Elbistan'a gitti. "Bütün Elbistan'ı gezdik, çok zor durumdalar. Yemeği bir şekilde çözdük ve devam ediyoruz" dedi. Yemekleri yaptıktan sonra köyleri gezip eksikleri gören Seferoğlu, daha sonra da ekibiyle kemikleri kaynatıp çevredeki hayvanlara da dağıttı.
Ünlü şefler seferber oldu! Deprem bölgesinde kazanlar kaynıyor!
2 Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak da İskenderun'a gitti. Ekibiyle birlikte hummalı bir şekilde çalışan Tutak, binlerce depremzedeye yemek yaptı. Tutak, "Her koşulda yanındayız Türkiyem" dedi.
Ünlü şefler seferber oldu! Deprem bölgesinde kazanlar kaynıyor!
Yunus Emre Akkor da "Gece gündüz çalıyoruz. Ekip arkadaşlarımız çoğaldı. 5-6 bin kişilik yemekler yaptık. Yarın 15 bin sandviç çıkaracağız. 10 binin üzerinde de yemek yapacağız" dedi.