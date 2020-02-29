  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Uşak, şehidini 5 bin kişiyle uğurladı

Uşak, şehidini 5 bin kişiyle uğurladı

Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut, memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde, 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 29 Şubat 2020 Cumartesi 18:31
Uşak, şehidini 5 bin kişiyle uğurladı

İdlib'de, rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un cenazesi, bugün uçakla Denizli'deki Çardak Havalimanı'na getirildi. Havalimanında karşılanan şehit Turgut'un cenazesi, daha sonra konvoy eşliğinde memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinin Büyükoturak köyündeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından, Büyükoturak Camii'nde öğle namazının ardından tören düzenlendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Uşak, şehidini 5 bin kişiyle uğurladı

Kar yağışı altına yapılan törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

Uşak, şehidini 5 bin kişiyle uğurladı

Törende şehidin annesi Sultan Turgut (72) ve babası Ahmet Turgut'un (80) metanetini koruduğu görüldü. Cenaze namazı öncesi şehidin kardeşleri Mehmet ve İhsan Turgut, ağabeylerinin tabutunun başına gelerek gözyaşı döktü.

Uşak, şehidini 5 bin kişiyle uğurladı

Ağabeyinin fotoğrafını eline alarak öpen Mehmet Turgut'un, "Nasıl kıydınız ağabeyime" şeklindeki feryadı, yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Turgut'un cenazesi, Büyükoturak Köy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

Uşak, şehidini 5 bin kişiyle uğurladı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de İdlib şehidi Ahmet Alpaslan'a veda
İzmir'de İdlib şehidi Ahmet Alpaslan'a veda
BİZE ULAŞIN