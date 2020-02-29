Uşak, şehidini 5 bin kişiyle uğurladı

Kar yağışı altına yapılan törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.