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Haberler Galeri Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ın Sivaslı ilçesi Karaboyalık köyü yakınlarındaki ormanlık alandan duman çıktığını fark eden köylüler, durumu hemen Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi ve kendileri de harekete geçti. Kısa sürede 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 iş makinesi ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi

Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 17:59 Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:12
Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına bir yenisi de Uşak'ta eklendi. Sivaslı ilçesine bağlı Karaboyalık köyünde henüz bilinmeyen bir sebepten ormanda dumanlar yükseldi.

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Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Dumanları fark eden köylülerin ihbarları üzere ormanlık alana 5 arazöz, 2 su ikmal, 2 iş makinası sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, olay yerine gelen ekipler hızla müdahale ederek yangının daha da büyümesini önledi.

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin yaklaşık olarak 3 saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ayrıca yangında yanan yerin 3 hektarlık alan olduğu öğrenildi.

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken soğutma çalışmaları da devam ediyor.

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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