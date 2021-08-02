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Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ın Sivaslı ilçesi Karaboyalık köyü yakınlarındaki ormanlık alandan duman çıktığını fark eden köylüler, durumu hemen Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi ve kendileri de harekete geçti. Kısa sürede 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 iş makinesi ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi

Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 17:59 Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





