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Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşları yalnız bırakmıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek görevlileri tarafından karşılanıyor.
Giriş Tarihi: 22 Mart 2020 Pazar 16:24Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020 Pazar 16:24
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İçişleri Bakanlığı'nca, Çin'de başlayıp, tüm dünyaya yayılan, Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaş ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.
Bu karar sonrası, Valilik tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Grup üyeleri, kentte bulunan 65 yaş üstü vatandaşların çağrısı üzerine evlerine giderek, ihtiyaçlarını gideriyor.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubumuz ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Vatandaşlarımızın gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor, sağlık muayenelerini gerçekleştiriyor." denildi.