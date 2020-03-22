Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşları yalnız bırakmıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca, Çin'de başlayıp, tüm dünyaya yayılan, Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaş ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.