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Yeşil olarak dünyaya geldi! Hemen fenomen oldu

İtalya'da bir çiftlikte son derece eşsiz bir olay meydana geldi. 8 yavru dünyaya getiren bir köpeğin yavrularından biri anne rahminde meydana gelen nadir bir pigment olayı nedeniyle yeşil olarak doğdu. İşte yeşil köpek...

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 18:18 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 18:18
Yeşil olarak dünyaya geldi! Hemen fenomen oldu

İtalya'nın Sardunya Adası'nda yaşayan çiftçi Cristian Mallocci'nin çiftliğinde hamile bir köpek 8 sağlıklı yavru dğnyaya getirdi ancak yavrulardan biri anne rahminde meydana gelen nadir bir pigment olayı nedeniyle yeşil olarak doğdu.

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Yeşil olarak dünyaya geldi! Hemen fenomen oldu

'Fıstık' adı verilen köpeğin sağlık durumu, beyaz tüylü 7 kardeşiyle birlikte çok iyi.

Köpeklerin sahibi Cristian Mallocci, diğer 7 yavruyu sahiplendireceklerini ancak Fıstık ismini verdikleri yavruyu kendilerinin sahiplendiğini açıkladı.

Yeşil olarak dünyaya geldi! Hemen fenomen oldu

KÖPEKLER NEDEN YEŞİL DOĞAR?
Yeşil tüylü köpek yavruları inanılmaz derecede nadir görülen bir durumdur.

Renklendirme, köpeklerin plasentasında bulunan Biliverdin adlı bir safra pigmentinden gelir.

Yeşil olarak dünyaya geldi! Hemen fenomen oldu

Yavru doğarken Biliverdin yerinden çıkar ve anne rahmindeki yavruları çevreleyen amniyotik sıvıyla karışır.

Sıvı ile karıştığı için biliverdin seviyeleri alışılmadık derecede yüksekse, yavru köpeğin tüylerini lekeleyebilir.

Yeşil olarak dünyaya geldi! Hemen fenomen oldu

Bu fenomenle ilgili bilinen herhangi bir sağlık riski yoktur ve renk genellikle doğumdan sonraki haftalar içinde kendi kendine düzelir.

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