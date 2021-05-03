Yeşil olarak dünyaya geldi! Hemen fenomen oldu

İtalya'da bir çiftlikte son derece eşsiz bir olay meydana geldi. 8 yavru dünyaya getiren bir köpeğin yavrularından biri anne rahminde meydana gelen nadir bir pigment olayı nedeniyle yeşil olarak doğdu. İşte yeşil köpek...
Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 18:18Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 18:18
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İtalya'nın Sardunya Adası'nda yaşayan çiftçi Cristian Mallocci'nin çiftliğinde hamile bir köpek 8 sağlıklı yavru dğnyaya getirdi ancak yavrulardan biri anne rahminde meydana gelen nadir bir pigment olayı nedeniyle yeşil olarak doğdu.